Eurozóna zůstává v deflaci, ceny jsou nejníže za čtyři roky

Spotřebitelské ceny v eurozóně v prosinci čtvrtý měsíc v řadě zaznamenaly stejný meziroční pokles, a to o 0,3 procenta. Inflace tak v době dopadů koronavirových omezení na ekonomiku zůstává na nejnižší hodnotě za více než čtyři roky. Vyplývá to z dnešního rychlého odhadu evropského statistického úřadu Eurostat, který obsahuje pouze základní údaje o vývoji cen v zemích platících eurem.



V prosinci předchozího roku vzrostly ceny v eurozóně meziročně o 1,3 procenta.



Na pokračující deflaci se podle dnešního odhadu Eurostatu podepsaly zejména ceny energií, které v prosinci v eurozóně klesly o 6,9 procenta. O půl procenta dolů šly ceny průmyslového zboží. Naproti tomu ceny potravin, alkoholu a tabákových výrobků o 1,4 procenta vzrostly, kdežto ceny služeb šly vzhůru o 0,7 procenta.



Mezi státy eurozóny zaznamenalo největší pokles cen Řecko, a to o 2,4 procenta. Na opačném konci žebříčku je Slovensko, kde ceny o 1,6 procenta vzrostly.



Inflace stále zůstává velmi vzdálena cíli Evropské centrální banky (ECB), která usiluje o to, aby se růst cen ve střednědobém výhledu držel těsně pod dvěma procenty. ECB loni podnikla sérii mimořádných opatření na podporu inflace a ekonomiky, která se potýká s negativními dopady krize způsobené šířením nového typu koronaviru.



V prosinci centrální banka na svém zasedání rozšířila program nákupů dluhopisů o půl bilionu na 1,85 bilionu eur (48,4 bilionu Kč) a prodloužila i jeho platnost. Nulovou výši základní úrokové sazby ponechala opět beze změny.