Další překvapení z americké politiky, trhy však zůstávají odolné

Prohlášení výsledků voleb Kongresem - běžná formalita, která nečekaně vyvolala násilný střet. Vedle toho Trumpovo zarputilé odmítání porážky ve volbách a snaha na poslední chvíli najít v procesu skulinku, aby mohl zůstat v úřadě. Tisk samozřejmě po takových věcech jde, mohou mít důsledky pro společnost či zahraniční politiku, ale z pohledu finančních trhů jsou to záležitosti se zanedbatelným "materiálním" dopadem.

Možná ovšem povolební Trumpovo chování přece jen dopad mělo - podle nás to mohl být faktor, který pomohl demokratům k ovládnutí Senátu ziskem obou křesel v Georgii. To je po včerejšku realita, a tak je třeba opět pootočit sektorové preference směrem k zeleným energiím či bankám.

Akciové trhy tuto změnu rozložení sil vzaly celkově pozitivně. Pro nás je to docela překvapení vzhledem k chování trhů kolem voleb i kvůli rizikům, jež se s demokratickou vládou pojí. Tržní reakci bereme jednak jako projev víry v to, že se demokratická vláda ani tak neodhodlá ke krokům, jež by mohly brzdit ekonomické oživení (vyšší daně), a také jako další z důkazů, že příliv peněz hledajících výnos prostě pokračuje bez ohledu na politiku.

Dnešní ráno odstartovaly evropské akcie směrem nahoru, ale své zisky následně přece jen krotí a nyní se klíčové indexy nacházejí jen lehce v plusu. Zlepšila se kondice evropských dluhopisů, jejichž výnosy drobně klesají, zatímco výnosy americké se jen stabilizují na vyšších úrovních. Eurodolar po včerejších výkyvech sestupuje, aktuálně na hladinu 1,23. Koruna zůstává beze směru u 26,16 za euro. Zlato se obchoduje o půl procenta výš.

Kromě politiky máme dnes na programu inflaci v eurozóně, americké žádosti o dávky v nezaměstnanosti nebo index ISM ze sektoru služeb. Inflace zůstane pravděpodobně bez reakce, žádosti mají v případě vysokého čísla šanci připomenout slabší trh práce před zítřejšími měsíčními vládními daty. ISM zřejmě nezopakuje velice dobrý výsledek průzkumu v průmyslu, ale i tak by měl zůstat bezpečně v oblasti expanze. Německé průmyslové objednávky za listopad dnes už vyšly a překvapily pozitivně.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 10:14 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 26.1714 -0.1228 26.2070 26.1536 CZK/USD 21.2975 0.2023 21.2975 21.2045 HUF/EUR 357.3000 -0.4265 359.1214 356.9791 PLN/EUR 4.5093 -0.3706 4.5304 4.5060

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.9422 -0.0830 7.9761 7.9374 JPY/EUR 127.1360 0.0988 127.2960 127.0890 JPY/USD 103.4580 0.2306 103.4760 103.1540

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.9032 -0.2953 0.9079 0.9030 CHF/EUR 1.0839 0.0905 1.0843 1.0825 NOK/EUR 10.3558 -0.0945 10.3735 10.3459 SEK/EUR 10.0800 0.1601 10.0910 10.0499 USD/EUR 1.2289 0.0635 1.2330 1.2286

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.2878 0.4507 1.2878 1.2793 CAD/USD 1.2692 0.0792 1.2696 1.2664