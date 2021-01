Letošní veletrh CES se soustředí na zdravotnickou elektroniku

V Las Vegas dnes začíná největší světový veletrh spotřební elektroniky CES. Letos se soustředí na telemedicínu a zdravotnickou elektroniku, které se do popředí zájmu dostaly za pandemie covidu-19. Právě kvůli ní se veletrh letos koná jen on-line. Informuje o tom agentura AFP.



Poptávka po lékařských konzultacích po internetu a po elektronických medicínských přístrojích by se podle studie společnosti Frost & Sullivan měla ve Spojených státech zvýšit o 64 procent. CES proto představuje sérii zařízení, která usnadňují konzultace po telefonu nebo na internetu a nové biomedicínské přístroje, díky nimž se lidé mohou vyhnout přeplněným čekárnám.



"Zjistili jsme, že trávit čas v čekárnách s jinými nemocnými pacienty může být problematické, lidé proto hledají jiné způsoby přístupu k léčbě," poznamenal doktor Samir Qamar. Vytvořil proto MedWand, což je zařízení, s jehož pomocí si pacient sám změří tlak a teplotu a údaje se pak samy odešlou. Používat by se mělo začít koncem roku.



Nedostatky v technologiích se chystá vyplnit řada firem. Vyvíjejí nástroje jako stetoskopy pro poslech srdečního tepu, otoskopy pro vyšetření uší, tlakoměry a oxymetry, tedy přístroje pro měření saturace kyslíku, na domácí použití. Podle Qamara, který bude mít na veletrhu přednášku, je ale před jejich schválením ještě třeba zajistit, že měří dostatečně přesně.



CES rovněž představí nástroje určené ke sledování zdraví starších lidí, kteří jsou doma. K vidění budou i nositelná zařízení, jako je náramek sloužící ke zjištění prvních příznaků počínající nemoci. Veletrh potrvá do 14 ledna.