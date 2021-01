Komentář: Inflace v době třetího lockdownu dál ztrácela na síle

Podle dnes zveřejněných údajů statistického úřadu se spotřebitelské ceny v prosinci meziměsíčně snížily o 0,2 %, a to především díky zlevnění některých potravin v předvánočním čase. To je samo o sobě docela velká změna, protože v předvánočním čase obvykle potraviny v předchozích letech zdražovaly. Ceny na pultech ovlivnila snaha obchodníků na poslední chvíli nalákat spotřebitele k předvánočním nákupům, a tak nepřekvapí rychlé zlevňování sezónních oděvů a obuvi.



Meziroční inflace, která je v hledáčku ČNB, v prosinci poklesla na 2,3 % a za prognózou centrální banky zaostala o sedm desetin procentního bodu. Inflační tlaky v ekonomice tak jednoznačně polevují, zvlášť když vezmeme v úvahu, že téměř polovinu inflace „zajišťují“ vyšší spotřební daně u cigaret a alkoholu. Zmírňování inflačních tlaků je navíc vidět u dřívějších hlavních inflačních faktorů – nejenom u potravin, ale i u bydlení, kde je stále patrnější zpomalování růstu nájmů nebo cen energií.



Inflace se už brzy může dostat pod hranici dvou procent, a tedy pod cíl ČNB. Důvodem je jednak slabší spotřebitelská poptávka, ale také jejich stále větší orientace na e-shopy. V době lockdownu je to celkem praktická cesta, jak si jednoduše obstarat téměř cokoliv. Navíc za pomoci různých srovnávačů cen a z pohodlí domova. Konkurence v maloobchodě tak po čase opět zesiluje a drží ceny na uzdě. K nižší inflaci by měla pomoci i posilující koruna, která navíc zpřísňuje měnové podmínky v ČR.



Když vezmeme v úvahu aktuální výsledky inflace a její další pravděpodobný výhled, tak o brzkém růstu úrokových sazeb zatím nemůže být snad ani řeč. Scénář zvýšené inflace se centrální bance nenaplňuje a není to jen díky příznivému vývoji nevyzpytatelných cen potravin. Na růst sazeb je čas i s ohledem na stále ještě probíhající třetí lockdown, který sráží výsledky ekonomiky i v úvodu letošního roku a nepřeje ani velkým spotřebitelským nákupům.