Boeing vykázal prudký pokles dodávek, dodal nejméně letadel za 43 let

Americká společnost loni dodala zákazníkům pouze 157 letadel, tedy nejméně za 43 let. Dodávky byly o zhruba 60 procent nižší než v roce 2019. Vyplývá to podle agentury Reuters z dnešních údajů podniku. tak výrazně zaostal za evropským konkurentem Airbus, který minulý týden oznámil pokles dodávek o zhruba třetinu na 566 letadel. Poptávku po letadlech loni podkopala koronavirová krize, která vedla k prudkému propadu osobní letecké přepravy.



Společnost dnes rovněž oznámila, že vloni získala objednávky na 184 letadel. To představuje pokles o 25 procent oproti předchozímu roku a nejnižší počet od roku 1994, píše Reuters. Airbus loni obdržel zakázky na 383 letadel, upozornila agentura AP.



Firma se již před příchodem koronavirové krize potýkala s vážnými problémy kvůli přerušení provozu letadel 737 MAX. Tato letadla nemohla do vzduchu od jara 2019, kdy je úřady po celém světě po dvou tragických nehodách nařídily odstavit. Americký Federální úřad pro letectví (FAA) zákaz provozu letadel 737 MAX zrušil loni v listopadu.