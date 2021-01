Studie: Obchodní válka s Čínou stála USA až 245.000 míst

Obchodní válka, kterou dosluhující americký prezident Donald Trump vedl s Pekingem, Spojené státy stála až 245.000 pracovních míst. Postupné snižování cel oběma stranami by podpořilo hospodářský růst a do roku 2025 vedlo ke vzniku 145.000 pracovních míst. Vyplývá to ze studie, kterou nechala vypracovat americko-čínská obchodní rada USCBC.



Tato organizace zastupující zájmy amerických společností, které obchodují v Číně, uvedla, že studie analytické společnosti Oxford Economics obsahuje též scénář, jenž počítá s eskalací sporu. V případě, že by zmizela většina vazeb mezi dvěma největšími ekonomikami světa, americký hrubý domácí produkt (HDP) by se následujících pěti letech snížil o 1,6 bilionu dolarů (34,4 bilionu Kč). To by mohlo vést k úbytku 732.000 amerických pracovních míst v roce 2022 a dalších 320.000 pracovních míst by ubylo do roku 2025, uvádí studie.



Studie byla zveřejněna jen několik dní před nástupem do funkce zvoleného prezidenta Joea Bidena. Ten dříve uvedl, že cla zavedená za Trumpa nemá v plánu hned měnit a že chce se spojenci na Čínu vyvinout tlak, aby změnila svou obchodní politiku.



Craig Allen, který USCBC vede, podporuje Trumpovo úsilí změnit čínskou obchodní politiku a postoj Pekingu k přenosu technologií. Podle Allena je nicméně důležité, aby organizace předložila, jaké mají strategie zvolené ve vztahu Číny a USA důsledky.



Americký vývoz do Číny stojí za 1,2 milionu amerických pracovních míst, odhaduje studie. Čínské mezinárodní společnosti podle ní zaměstnávají 197.000 Američanů. Americké firmy v Číně v roce 2019 investovaly 105 miliard dolarů (2,2 bilionu Kč).



"Vhledem k tomu, že Čína bude v následující dekádě generovat kolem třetiny růstu světového hospodářství, nabývá přístup na čínský trh pro americké firmy zásadnějšího významu, pokud chtějí mít globální úspěch," uvádí studie.