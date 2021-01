MMF: Čínská ekonomika dál oživuje, letos vzroste o 7,9 procenta

Čínská ekonomika pokračuje v rychlém oživování z útlumu způsobeného šířením koronaviru. V letošním roce by měl růst hrubého domácího produktu (HDP) Číny prudce zrychlit na 7,9 procenta z loňských 1,9 procenta. Uvedl to dnes Mezinárodní měnový fond (MMF). Odhad letošního vývoje čínské ekonomiky nicméně mírně zhoršil oproti říjnové prognóze, podle které měl růst činit 8,2 procenta.



"Čínská ekonomika pokračuje ve svém rychlém zotavování z pandemie (nemoci covid-19), těží ze silných opatření k omezení šíření koronaviru a z rychlých kroků k minimalizaci dopadů krize," uvedl MMF v dnešní zprávě. "Ekonomická aktivita se dál normalizuje a domácí šíření koronaviru zůstává pod kontrolou," dodal.



Fond zároveň vyzval k pokračování podpory ekonomiky prostřednictvím rozpočtové a měnové politiky, dokud nebude hospodářské oživení stát na "pevných základech". Upozornil, že ve středně dlouhém období bude zapotřebí konsolidace rozpočtu k zajištění udržitelnosti dluhu. Čína by se podle něj měla zaměřit na podporu soukromé poptávky, aby zajistila vyrovnanější hospodářský růst.



Odhadovaný loňský růst v rozsahu 1,9 procenta by byl nejpomalejší od konce takzvané kulturní revoluce v roce 1976. Čína však zřejmě bude jedinou velkou ekonomikou světa, která za loňský rok alespoň nějaký růst vykáže, upozornila agentura Reuters.



Čína je druhou největší ekonomikou světa za Spojenými státy. Údaje o vývoji HDP v celém loňském roce by měl čínský statistický úřad zveřejnit 18. ledna. Ve třetím čtvrtletí meziroční růst čínské ekonomiky zrychlil na 4,9 procenta z 3,2 procenta ve druhém kvartálu. V prvním čtvrtletí HDP klesl o 6,8 procenta, neboť Peking zavedl rozsáhlá restriktivní opatření, aby dostal šíření koronaviru pod kontrolu.