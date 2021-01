Rozbřesk: Trhy čekají na první ochutnávku lednových čísel a inauguraci Bidena

V tomto týdnu dostaneme první signály, jak světová ekonomika vstoupila do roku 2021. První lednové odhady podnikatelských nálad PMI by měly ukázat na přetrvávající solidní náladu v průmyslu a pokračující “trable” v sektoru služeb. Zvlášť v Německu, kde druhá vlna pandemie zesílila až ke konci roku 2020 a tvrdé uzavírky ekonomiky následovaly později než jinde v Evropě, budou čísla z odvětví služeb nejzajímavější.

Průmysl podle našeho názoru dál bude těžit zejména z toho, že nečelí takovým výpadkům v subdodávkách jako na jaře a že na rozdíl od jara výrobci v některých odvětvích (např. automobilky) hlásí stále výrazně nižší zásoby.



Vedle toho se bezesporu pozornost trhů soustředí na další vývoj pandemie – i když se denní přírůstky nakažených v hlavních evropských zemích stabilizují, zůstávají stále relativně vysoké, stejně tak jako virová nálož v populaci. I proto jsou zejména v Německu relativně vysoké denní přírůstky úmrtí na COVID a v nejbližší době proto evropským ekonomikám nehrozí výraznější rozvolnění vládních nařízení. Dobře je to patrné i na lyžařských střediscích, které nejen v Čechách pomalu “odepisují” tuto sezónu – v Itálii ke konci minulého týdne rozhodli posunout otevření lyžařských středisek minimálně do poloviny února.



A v neposlední řadě bude bezesporu hodně sledované předání prezidentského úřadu v USA. Joe Biden bude chtít během svých prvních 100 dní pravděpodobně napřít veškerou pozornost na řešení otázek pandemie a přispět ke “sjednocení Ameriky” reálnou pomocí “řadovým Američanům” spíše než soudními přemi s odstupujícím Donaldem Trumpem. Zatím má v plánu výrazně urychlit očkování (100 milion vakcín za 100 dní) a více než ztrojnásobit individuální příspěvky zasaženým domácnostem.





*** TRHY ***



CZK a dluhopisy

Česká koruna se zasekla v pásmu 26,10-26,20 EUR/CZK a jako by se jí nechtělo na větší výlety. Dalším ziskům brání nástup averze k riziku a silnější dolar, na druhou stranu nejde o dramatický zvrat v sentimentu a riziková aktiva zůstávají stále relativně v kurzu.



Zahraniční forex

Ačkoliv americké výnosy a úrokové sazby zabrzdily svůj růst, dolar nepřestává posilovat. Na trhy se tak vrací dobře známá kombinace, kdy vyšší averze k riziku (byť generovaná v USA) přináší posilování americké měny. Averze k riziku nyní roste primárně z rozčarování, že počty nových případů nakažených koronavirem zůstávají v USA, ale i západní Evropě vysoké, a navíc denní počty mrtvých dosahují maxim (minulý týden dokonce v USA za jeden den zemřelo přes 4 tisíce lidí, v Německu to bylo přes 1000 lidí několik dní v řadě).



V pátek odpoledne proběhla pro polský zlotý velmi důležitá tisková konference guvernéra NBP Glapinského. Z ní si lze odnést dva důležité vzkazy: 1. polská centrální banka je připravena provádět devizové intervence proti PLN i ve větších objemech, než jsme viděli na konci minulého roku; 2. Negativní oficiální úrokové sazby jsou jednou z možností, pokud dojde k radikálnímu zhoršení ekonomiky (vyvolané zjevně třetí vlnou pandemie). Pro zlotý to ale nejsou dobré zprávy a v jistém smyslu si tak NBP zahrává se scénářem, kdy uvolnění měnových podmínek přestřelí a mohla by se tudíž dostat i do situace jako MNB, kdy extrémní depreciace forintu přinutila centrální banku uprostřed pandemie zvýšit úrokové sazby.



Ropa

Pod tlak se dostala rovněž ropa, jejíž cena v pátek poklesla o téměř tři procenta do blízkosti 52 USD za barel.