Čína zřejmě jako jediná velká ekonomika vzrostla i v loňském roce

Čína dnes oznámila, že v loňském roce její hrubý domácí produkt (HDP) vzrostl o 2,3 procenta. Je to sice kvůli pandemii covidu-19 nejslabší růst za posledních 44 let, ale i tak je Čína podle tiskových agentur patrně jedinou velkou ekonomikou, která za loňský rok vykázala ekonomický růst.



Za poslední, čtvrtém čtvrtletí loňského roku vzrostl čínský HDP meziročně o 6,5 procenta, čímž se růst vrátil na úroveň před pandemií, poznamenal čínský statistický úřad. V říjnu až prosinci 2019 činil růst HDP šest procent.



Tempo hospodářského růstu Číny se postupně zpomaluje. V roce 2017 činilo 6,8 procenta, v roce 2018 6,6 procenta a v roce 2019 šest procent, připomněla agentura TASS a dodala, že horší výsledek než loni vykázalo čínské hospodářství naposledy v roce 1976, kdy se HDP zmenšil o 1,6 procenta.



Agentura AP naopak zdůraznila, že čínská ekonomika loni vzrostla o 2,3 procenta, protože se zrychlilo její zotavování z pandemie, která v Číně začala, zatímco USA, Evropa a Japonsko zápasily s prudkým šířením infekce. Růst čínského HDP v posledním čtvrtletí zrychlil na 6,5 procenta ze 4,9 procentům v předchozím, třetím čtvrtletí.



V prvém čtvrtletí loňského roku zaznamenala čínská ekonomika pokles o 6,8 procenta, protože koronavirus si vynutil zavření továren a obchodů. Už v následujícím, druhém čtvrtletí se Čína stala první významnou zemí, která znovu dosáhla růstu (o 3,2 procenta) poté, co komunistická strana v březnu ohlásila vítězství nad koronavirem a znovu otevřela ekonomiku, napsala AP.



Dodala, že k růstu napomohla celosvětová poptávka po čínských rouškách a dalším zdravotnickém materiálu. Čínský vývoz loni vzrostl o 3,6 procenta navzdory celní válce s USA. Čínští výrobci převzali podíl na trhu od zahraničních konkurentů, kteří stále čelili protinákazovým opatřením.



Mezinárodní měnový fond a další prognostici podle AP očekávají, že čínská ekonomika letos vzroste o více než osm procent.