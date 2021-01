Polské státní energetické firmy investují spolu do větrných farem

Polské státní energetické firmy , a Tauron, které vyrábějí většinu elektřiny z uhlí, chtějí zvýšit své investice do výroby elektřiny z větru na moři. Dnes firmy podepsaly prohlášení o záměru uskutečnit společně větrné projekty v Baltském moři. Řekl to státní tajemník polského ministerstva státních aktiv Artut Soboń.

Polsko vyrábí většinu své elektřiny z uhlí. Pod tlakem Evropské unie však podporuje investice do zdrojů čisté energie, zvláště do větrných elektráren na moři a solárních elektráren.



Soboń již v říjnu uvedl, že energetické firmy začnou v roce 2021 oddělovat svůj uhelný majetek od zbytku aktivit. Polsko pak očekává, že v roce 2025 bude mít první větrnou farmu na moři a celková kapacita výroby z větru z elektráren v Baltském moři by se do roku 2040 měla pohybovat kolem deset gigawattů (GW).



PGE a další polské firmy již dříve oznámily, že mají plány na elektrárny v Baltském moři, převážně ve spolupráci se zahraničními partnery. jedná s dánskou firmou Orsted o společném projektu a polská soukromá firma Polenergie spolupracuje s Equinorem.



"Toto prohlášení o záměru bude o nových investicích. Myslím si, že polské státní firmy by měly být vůdci těchto projektů," řekl generální ředitel Wojciech Dabrowski. Dodal, že polské uhlí by mělo být nakonec nahrazeno jadernou energií a větrné farmy na moři doplní jaderné elektrárny, napsala agentura Reuters.