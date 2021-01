Deset způsobů, jak bude boom v obnovitelných zdrojích formovat letošní rok

Pro obnovitelnou energii začíná rok 2021 růstem, který by mohl pokračovat i během roku. Svoje zdroje by tato expanze částečně mohla hledat v loňských zlomových událostech: Čína se zavázala dosáhnout do roku 2060 uhlíkové neutrality. Největší světový trh pro solární a větrnou energii by tak mohl spět k dalšímu navyšování instalací. Prostor pro další instalace solárních panelů by se mohl rýsovat ve Spojených státech. Co tedy tuto expanzi obnovitelných zdrojů žene kupředu (a co by ji mohlo držet zpátky)?

Americký solár během jediného roku zlomil dobrý i špatný rekord

Společnost Wood Mackenzie a americké Sdružení odvětví solární energie (SEIA) na základě prosincových projekcí odhaduje, že Spojené státy loni přidaly 19 GW solární energie. Rezidenční instalace se přitom ve druhém čtvrtletí propadly o rekordních skoro 20 %.





Dvojnásobek instalací v Číně

V Číně prahly firmy po soláru i poté, co vláda na začátku roku velkou část země kvůli koronaviru zavřela. Poté, co čínský prezident Si Ťin-pching v září ohlásil, že země dosáhne do roku 2060 nulových emisí uhlíku, očekává tamní hlavní skupina v solárním odvětví, že byznys v příštích pěti letech rekordním způsobem poroste.

Bateriový boom v USA

Nové kapacit bateriových úložišť se v USA ve třetím čtvrtletí 2020 vice než zdvojnásobily ve srovnání s tím druhým, tvrdí poradenská společnost Wood Mackenzie a americká asociace pro uchovávání energií. Hlavním důvodem byly projekty v Kalifornii.

Solární velmoc – Španělsko?

Elektřina ze solárních parků v zemi s největším solárním potenciálem v Evropě narostla loni meziročně o vice než 60 %. Solární parky ve Španělsku vytvořily 15 000 GWh elektřiny. Španělsko je svou instalovanou solární kapacitou pořád na třetině Německa (které je unijním lídrem), španělský sektor by ale v dalších dvou letech pořád měl růst zhruba dvojnásobně v porovnání s německým tempem, ukazují analýzy Bloombergu.

Obnovitelné zdroje překonaly v Evropě fosilní paliva

Na vrcholu pandemie, kdy celková poptávka po elektřině klesala, rostl v Evropě podíl obnovitelných zdrojů v síti. Zhruba 40 % elektřiny pocházelo v prvním pololetí 2020 v EU z obnovitelných zdrojů. Z elektráren spalujících fosilní zdroje to bylo 34 %, tvrdí environmentální skupina Ember.

Británie se na vice než dva měsíce obešla bez uhlí

Plných 67 dní. Od průmyslové revoluce se Británii ještě nikdy nepodařilo obejít se déle bez uhlí. Až loni. Pro tamní rozvodnou síť se tak rok 2020 stal zatím nejzelenějším v historii. Země do roku 2025 také kompletně vytěsní znečišťující pohonné hmoty, zatímco rostoucí podíl elektřiny tam pochází z větru.

Premiér Johnson také slíbil zakázat do roku 2030 nová auta s benzínovým motorem a utratit v tomto desetiletí miliardu dolarů na zachytávání uhlíkových emisí z minimálně dvou průmyslových center.

Solární instalace v Indii klesly – o hodně

Zadlužené indické utility v pandemickém roce strádaly. Solární instalace tam tak loni klesly o 72 % a větrné energie tam loni přibylo nejméně za vice než dekádu.

Naopak úsilí o nové solární projekty zdárně prosperovalo, takže až elektrárenské firmy vrátí svoje hospodaření do pořádku, je tu dobrá šance, že solár bude nejlevnější volbou.

Dobrou zprávou je také čistší vzduch v situaci, kdy řada továren na čas utichla a ulice zůstaly poloprázdné, což na oplátku umožnilo větší produkci ze stávajících panelů.

Australská síť je přetížená

Vysoké ceny elektrické energie a mnoho slunečního záření. I proto si Australané střešní solární systémy zamilovali. Doma je má nyní 29 % domácností. Vrásky to ale dělá elektrárenským firmám, protože denní poptávka po elektřině ze sítě spadla loni ve třech australských státech na rekordní minima. Nákladnější elektrárny tak jely silně pod svojí kapacitou.



Výrobci solárních panelů čelí rostoucím cenám

Exploze a záplavy zavřely dvě čínské továrny na výrobu polysilikonu, což je klíčový materiál pro fotovoltaické články. Ceny tak za necelé dva měsíce stouply o 75 %. Stouply také ceny skla pro soláry. Souvisí to s vyšší poptávkou kvůli častějšímu užívání oboustranných fotovoltaických panelů. Kapacitu přitom omezily limity na silně znečišťující továrny na sklo v Číně.

Rostoucí náklady zatím prodeje nezasáhly, propsaly se ale do dodavatelského řetězce pro soláry, přičemž ceny modulů zažívají první kvartální růst od roku 2015. To by nemusela být dobrá zpráva pro vývojáře projektů, kteří sázejí na nízké ceny.

Nové klimatické riziko

Lekci v ironii osudu dostali loni obyvatelé severní Kalifornie. Nebezpečí lesních požárů v této oblasti pomohlo vyvolat rostoucí zájem domácností o střešní systémy a baterie. Když ale dým z velkého požáru loni zastínil slunce, byly jim jejich střešní FV články najednou skoro k ničemu.