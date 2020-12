Japonsko chce v roce 2030 vyrábět většinu energie z vodíku

Japonsko chce do roku 2030 vytvořit z vodíkových elektráren hlavní zdroj energie v celé zemi. Jejich výkon by měl odpovídat 30 jaderným reaktorům. Japonská vláda investuje do vývoje bezemisních vodíkových generátorů elektřiny téměř 20 miliard dolarů. Oznámila to nově vzniklá Japonská vodíková asociace, ke které se připojilo 88 firem včetně automobilky , největší japonské rafinerie Eneos Holdings Inc a obchodní společnosti Mitsui & Co Ltd.



Japonsko se nedávno oficiálně přihlásilo k cíli dosáhnout emisní neutrality do roku 2050. V současnosti ale po havárii jaderné elektrárny ve Fukušimě z roku 2011 stále vyrábí většinu energie spalováním uhlí a zemního plynu. Ty by měl nahradit vodík spolu s větším využitím solárních zdrojů a větrné energie.



Rozvoj komerční vodíkové technologie je zatím v plenkách, nicméně na něj tlačí snaha o urychlení přechodu na bezemisní a obnovitelné zdroje energie, aby se zabránilo rozsáhlým dopadům změny klimatu.



Jedním z cílů asociace bude dramaticky snížit náklady na spalování vodíku, které jsou v porovnání s ostatními spalovacími zdroji zhruba desetkrát vyšší. Do roku 2030 by se mělo spálit zhruba deset milionů tun nového paliva, které emituje pouze vodní páru.



Vodík jako ekologické palivo se stále více uplatňuje v dopravě. již několik let nabízí osobní vůz na vodíkové články Mirai, který by se měl příští rok začít dovážet do Česka. Do dvou let chce spolu se společností Hino zahájit testovací provoz těžkých nákladních aut a v příštím roce plánují oba výrobci ověřit provoz lehkých vodíkových dodávek o hmotnosti do tří tun. Spolu s portugalskou CaetanoBus pak vyvíjí vodíkové autobusy.



Rozšíření vodíkových dopravních prostředků zatím brání nedostatek producentů vodíku i čerpacích stanic. Těch je v celé Evropě zhruba 400 a v Česku vzniknou první tři až v příštím roce.