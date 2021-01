Yellenová podpořila masivní podporu, dařilo se akciím General Motors (bude se dařit i společnosti?)

Zámořským indexům se dnes dařilo a především díky vyjádření nově nastupující ministryně financí Janet Yellenové, kterou si pravděpodobně pamatujete z jejího předsednictví FEDu, kde působila mezi lety 2014 a 2018. Dnes se ve svém hodně očekávaném komentáři vyjádřila k věci přijetí fiskálního balíčku na podporu ekonomiky, který zatím neprošel senátem, ministryně financí mu ale vyjádřila podporu. Benefity balíčku podle ní převažují nad náklady vyššího dluhového břemena. Joe Biden bude do úřadu jmenován zítra a právě tento, minulý týden navržený, balíček, v objemu 1,9 bilionů dolarů , bude jednou z prvních věcí, které pravděpodobně projdou jeho rukami. Kromě pomoci ekonomice má také umožnit rychlejší distribuci vakcíny.I přes poměrně pozitivní výsledky bankovních domů, se sektoru financí dnes dařilo o něco hůře, než zbytku trhu, když přidal v průměru „pouhých“ 0,4 %. Velká očekávání měl trh od banky , která ve čtvrtém kvartále loňského roku více než zdvojnásobila svůj zisk a překonala očekávání analytiků. Přesto dnes odepsala 2,3 %, což si vysvětlujeme především tím, že dnešnímu reportu předcházelo masivní očekávání a nárůst o více než 20 %. Investoři jinými slovy dostali hodně, ale čekali více.Analyticky ze společnosti Jefferies dnes zvýšili svůj odhad na výsledky automobilky , která bude reportovat příští týden. Její akcie dnes posílily o 2,2 %. se také dařilo po zprávě, že i Kanada zruší zákaz letounům 737 MAX, který na jejím území trvá již téměř dva roky. Obdobný krok je očekáván v Evropě příští týden a tak rostl o 3,1 %. Ještě větší pozornost ale strhla další automobilka, konkrétně , která kapitálově vstupuje do start upu zabývajícího se autonomním řízením. dnes přidala 9,8 % a my pouze doufáme, že se nejedná o podobný přehmat, jako v případě oznámení vstupu do společnosti Nikola.