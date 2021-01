Škodě loni v Česku klesla výroba na tři čtvrtě milionu aut

Škoda Auto loni vyrobila ve svých českých závodech 753.013 vozů, což je o 17 procent méně, než v roce 2019. Důvodem bylo přerušení výroby na 39 dní a opatření proti koronaviru. Automobilka to oznámila v tiskové zprávě.



V hlavním závodě v Mladé Boleslavi společnost vyrobila 480.000 vozů z modelových řad Fabia, Scala, Octavia, Kamiq, Karoq a Enyaq iV. Jedničkou byla s produkcí 187.000 vozů Octavia. Z montážní linky v Kvasinách sjelo celkem 270.000 vozů Superb, Kodiaq, Karoq a Seat Ateca.



"V našem hlavním výrobním závodě v Mladé Boleslavi navíc přesně podle plánu naběhla výroby modelu Enyaq iV. Na této montážní lince souběžně vyrábíme vozy na bází modulární elektrifikované platformy (MEB) i modulární platformy s příčně uloženým motorem (MQB). Tento koncept je vcelém koncernu jedinečný," uvedl člen představenstva Škody za výrobu Michael Oeljeklaus.



Vedle hotových vozů vyrobila loni automobilka v tuzemsku 411.000 motorů, 383.000 manuálních převodovek typů MQ200 a MQ100, 76.000 vysokonapěťových trakčních akumulátorů a 151.1000 náprav.



Do výroby nového modelu Enyaq iV, která začala koncem listopadu, investovala automobilka 32 milionů eur. Na montážní lince vyrobí 250 až 350 těchto SUV s čistě elektrickým pohonem denně. Do nové obráběcí linky pro ultra jemnou povrchovou úpravu bloků nových tříválcových motorů EVO řady EA211 plazmou investovala společnost zhruba 29 milionů eur.



V Kvasinách v červnu firma nasadila robota, který z palet odebírá startovací akumulátory a v režimu just-in-sequence je dodává na výrobní linku. V závodě také testuje automatizované vysokozdvižné vozíky.



V továrně na výrobu komponentů ve Vrchlabí Škoda vyrobila 470.000 automatických přímo řazených převodovek DQ200, které se dodávají i do modelů jiných značek koncernu . Vrchlabí jako první výrobní závod Škody na světě vyrábí komponenty s neutrální uhlíkovou bilancí.



Kvůli pandemii automobilka v loňském roce dodala zákazníkům po celém světě jen 1,005 milionu vozů, což je meziročně o 19,1 procenta méně.