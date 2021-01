Rozbřesk: Dluh zemí eurozóny překonal 97 % HDP

A co povinnost 60% pro umožnění vstupu do EU? Co je to za spolek, který požaduje po nově příchozích něco, co stávající členové mohou beztrestně porušovat? Co se nehodí do krámu, před tím hlavu do písku a co se hodí, řeší se sankcemi a Evropským soudem. Pěkné to "evropské hodnoty".....

Ptám se po páté, proč píšeš zase pod jiným nickem, stydíš se za své názory?? Velkamedvědice

Re: Maastrichtska kriteria

Radši se ptejte, co je to za nesmyslné kritérium, když jej značná část zemí není schopna dodržet. :-) Všechny tyhle maastrichtské hranice jsou vycucané z palce a nemají žádné ekonomické opodstatnění. Je to prostě čirý nesmysl, zvláště pak těch 60%, kam jednoduše jednou v budoucnosti dorazí nevyhnutelně úplně všichni. :-) Richard Fuld