Ifo: Čína má největší přebytek běžného účtu, překonala Německo

Přebytek bilance běžného účtu Německa se loni již pátý rok za sebou snížil a Čína v době pandemie covidu-19 překonala největší evropskou ekonomiku a má nyní největší přebytek běžného účtu na světě. Vyplývá to z průzkumu ekonomického institutu Ifo.



Zpráva upozorňuje na posun ve světovém obchodu vyvolaný koronavirovou krizí, protože vyšší poptávka po zdravotnických ochranných pomůckách a elektronice po celém světě zvýšila vývoz z Číny. Přebytek běžného účtu Číny se tak loni podle Ifo více než zdvojnásobil na 310 miliard USD (6,7 bilionu Kč).



Přebytek běžného účtu Německa naopak klesl na 261 miliard USD kvůli poklesu poptávky po autech, strojích a vybavení na důležitých vývozních trzích země. Třetí skončilo Japonsko, jehož přebytek činil 158 miliard USD.



V poměru k hrubému domácímu produktu však bilance běžného účtu Německa zůstává neobvykle vysoká. Loni činila 6,9 procenta a snížila se jen mírně ze 7,1 procenta v roce 2019. Od roku 2011 je bilance běžného účtu země nad orientační prahovou hodnotou EU, která činí šest procent. V roce 2015 přebytek stoupl na rekordních 8,6 procenta.



Pro srovnání přebytek Číny loni činil jen 2,1 procenta HDP. Japonský přebytek pak 3,2 procenta.



Naopak Spojené státy zůstávají zemí s největším deficitem bilance běžného účtu. Ten loni stoupl o zhruba třetinu na 635 miliard USD, tedy 3,1 procenta HDP. To ukazuje, že bývalému americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi se nepodařilo snížit obchodní deficit navzdory svému programu America First, tedy Amerika na prvním místě, v jehož rámci chtěl ochránit průmyslová pracovní místa zvýšením dovozních cel na zahraniční zboží.



Ekonom Ifo Christian Grimme upozornil, že omezení cestování a turistiky související s pandemií stáhlo tradičně vysoký deficit německé bilance služeb na rekordní minimum. Němci totiž loni omezili dovolené v zahraničí, výrazně méně tak utráceli v jiných zemích, jako Španělsko, Itálie a Řecko, napsala agentura Reuters.



Bilance běžného účtu je širším měřítkem obchodu. Sleduje tok zboží a služeb a také investic do země a opačným směrem.