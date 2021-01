PFNonwovens zveřejnila návrh rozhodnutí valné hromady o nuceném přechodu akcií na hlavního akcionáře

Společnost PFNonwovens, obchodovaná na pražské burze aktuálně na úrovni 774 korun za akcii (včerejší závěr), dnes ráno zveřejnila návrh rozhodnutí o schválení nuceného přechodu účastnických cenných papírů společnosti na hlavního akcionáře. Návrh rozhodnutí valné hromady per rollam obsahuje v hlavních bodech určení, že hlavním akcionářem je PFNonwovens Holding, rozhodnutí o přechodu vlastnického práva ke všem účastnickým cenným papírům vydaným společností vlastněným jinými než vlastníky cenných papírů než hlavním akcionářem na hlavního akcionáře a potvrzení protiplnění ve výši 719,50 Kč/akcie. Dále stanovuje v rámci nuceného přechodu cenných papírů povinnost reakce každého původního vlastníka účastnických CP do 14 dnů ode dne účinnosti. Plné znění dokumentu je k dispozici na stránkách společnosti zde.

Návrh konstatuje, že 20. ledna 2021 obdržela společnost PFNonwovens od hlavního akcionáře potvrzení o tom, že dne 19. ledna 2021 na Českou spořitelnu převedl peněžní prostředky, potřebné k výplatě protiplnění dosavadním vlastníkům akcií.

Návrh rozhodnutí valné hromady per rollam v prvním bodě určuje PFNonwovens Holding s.r.o. jako hlavního akcionáře s 90,000027% podílem na hlasovacích právech ve společnosti (7.887.497 akcií o jmenovité hodnotě 1,24 EUR/akcie). Ve druhém bodě rozhoduje o přechodu vlastnického práva ke všem účastnickým cenným papírům vlastněným jinými vlastníky než hlavním akcionářem na hlavního akcionáře. Třetí bod stvrzuje výši protiplnění 719,50 Kč/akcie. Stanovuje také dosavadním akcionářům povinnost do 14 dnů ode dne účinnosti přijatého rozhodnutí písemně sdělit agentovi hlavního akcionáře, kterým je Česká spořitelna, informace potřebné k naplnění nuceného přechodu akcií.

Ve zdůvodnění PFNonwovens připomíná, že představenstvo dne 4. ledna 2021 obdrželo žádost hlavního akcionáře o svolání valné hromady, která se z důvodu covid režimu organizuje v podobě per rollam, která má rozhodnout o nuceném převodu akcií se stanovenou výší protiplnění 719,50 Kč/akcie.

Přílohou dokumentu je vedeno oznámení o rozhodování per rollam z úvodu ledna s navrženým harmonogramem kroků, do kterého spadá také zveřejnění návrhu rozhodnutí valné hromady z dnešního dne. Dle zákona o obchodních korporacích je rozhodným dnem sedmý den, předcházející návrhu rozhodnutí akcionářům, což je 19. leden 2021.

V další části již dříve zveřejněného Oznámení o rozhodování valné hromady per rollam PFNonwovens vymezuje lhůty pro hlasovací právo 26. ledna až 10. února 2021 s formulací, že hlasovat proti je možné tak, že akcionář nebude hlasovat vůbec, lhůty pro právo na vysvětlení (do 2. února) a právo uplatňovat návrhy a protinávrhy (do 5. února).

Veškeré podrobnosti jsou dostupné na webu společnosti zde.