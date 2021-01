GameStop. Zvítězí hedge fondy, nebo dav z WallStreetBets?

Bizarnosti uplynulého roku se plynule přenesly i do toho letošního. V posledních dnech na sebe strhává velkou pozornost dění okolo společnosti GameStop. Firma má tržby zhruba 5 miliard dolarů a nijak zvlášť neroste. Je zadlužená, provozně ztrátová, zisk se očekává možná v roce 2023 a ještě před týdnem ji skoro nikdo neznal.



Vše začalo oznámením od renomované společnosti Citron Research, která vydala doporučení na short akcií GameStop (ticker GME) s cílovou cenou $20. To však rozlítilo kluky a holky na platformě Reddit, kde se diskutuje ve skupině WallStreetBets forum. Dav ze sociální sítě si řekl, a to tedy ne, to si nenecháme líbit, a začal masivně akcie skupovat. Následně se rozjela divoká diskuse a padaly i výhrůžky, načež si to Citron rozmyslel a raději se z tohoto obchodního doporučení stáhl. S tím, že úroveň agrese mezi diskutujícími přesáhla jím tolerovatelnou mez a nechce prý být součástí takových hádek.

Akcie je letos opravdu hvězda, její výkonnost (za poslední měsíc) je patrná z následujícího grafu. V pondělí 25. ledna prorazila 100dolarovou hranici, vyšvihla se až k 160 dolarům, aby nakonec uzavřela okolo 77 dolarů. Volatilita byla tak divoká, že obchodování bylo čtyřikrát zastaveno. Je těžké psát o její výkonnosti od začátku roku, neboť je to každý den dramaticky jiná hodnota. Každopádně jsou to stovky procent nahoru. Dnes akcie míří k 230 dolarům, alespoň podle dění v pre-marketu. I v něm si ale sáhla ještě o zhruba 70 dolarů výš.







Tentokrát je to jiné, máme 3R

Spousta věcí je na trhu jinak než v minulosti. Je tady nezanedbatelná skupina jedinců, kteří přišli o práci a opravdu ekonomicky trpí. Na druhé straně je hromada subjektů, kteří si uchovali svoji práci, pracují z domu, rostou jim úspory a doma se nudí. Veškeré vzrušení ze společenského života vyprchalo, a tak se snaží najít zábavu na trzích. A je třeba uznat, že se jim daří.

Od tržního dna loni v březnu se nahoru vydaly nejvíce ty atraktivní a sexy akcie, jejichž výkonnost je ne vždy podpořena fundamenty. Standardní správci majetku pokračují ve svém přístupu zkoumání firemního hospodaření, hedge fondy sčítají nemilé ztráty z rostoucího zástupu neúspěšných shortů, zatímco dav z WallStreetBets je velmi úspěšný. Tam se nediskutují rizika, diverzifikace, tržby či marže. Fanouškovství hraje silnou roli a vše je umožněno jednoduchostí, jak já říkám 3R (Reddit, Revolut, Robinhood). Jednoduché nákupy přes aplikace typu Robinhood či Revolut jsou fintechovým symbolem doby a zásadně pomáhají. Nemluvě však o tom, že součástí investování do akcií je majetková úschova akcií a nudně znějící věci jako custody či depozitář mají svou nezastupitelnou roli. Když akcii koupím, chci mít jistotu, že mi ji nikdo nesebere.



Gamestonk!! https://t.co/RZtkDzAewJ

— Elon Musk (@elonmusk) January 26, 2021

Dění si všimli i regulátoři, kteří se začínají zamýšlet nad dopady jednání influencerů na sociálních sítích. Faktem je, že standardní správci majetku či brokeři musejí být velmi opatrní ve svých investičních doporučeních. V potaz se bere rizikový profil klienta, operuje se s investičními dotazníky. Na sociálních sítích žádná pravidla nejsou. Takzvaní influenceři ani nemusejí vystupovat pod svým jménem. Schovaní pod přezdívkami mohou zavelet a dav je následuje. Pokud to vede k ziskům, všichni jsou spokojeni, čas ale ukáže. Představte si opačnou situaci a případ, v němž by shortseller rozjel diskusi na sociální síti a přinášel negativní zprávy s cílem stáhnout cenu akcií níže.

Na trhu se objevují názory, že podobné dění může být rozbuška. V určitý moment jedna ze stran zvítězí, buďto kluci a holky z Robinhooda položí hedge fondy na lopatky, hedge fondy zlikvidují své pozice v nejvíce shortovaných titulech a možná budou muset kvůli likviditním potřebám opustit i jiné pozice. To by mohlo způsobit vlny na trzích a možná zapříčinit i nějakou tržní korekci. Anebo zvítězí hedge fondy a na sociálních sítích bude smutno. Eventuálně se nabízí třetí varianta, kdy se situace bude opakovat na jiném, a hlavně objemnějším titulu a bitevní pole se přesune ještě někam jinam.

Autorem je Jaroslav Vybíral, hlavní investiční stratég ČSOB Asset Management.