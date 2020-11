Vítězové a poražení letošního roku. Zamíchá s pořadím vakcína?

Na burzovních parketech se letos odehrává nebývalá divergence výkonnosti akcií způsobená pandemií covid-19. Vítězem jsou technologické firmy, které jsou schopné své produkty nebo služby doručovat bez přímého lidského kontaktu. I když ekonomiky západní Evropy trpí recesí ve stylu W a v Americe jsou počty nakažených na maximech, novinky ohledně vakcíny mohou způsobit rázné přeskupování pozic.

Krátká rekapitulace. Jarní nástup pandemie přinesl do západních zemí nebývalý šok a paralýzu lidských činností. Pesimismus ovládl i kapitálové trhy, akcie celého trhu letěly dolů, burzy odepsaly zhruba třetinu své hodnoty, kreditní přirážky se dramaticky roztáhly, trh s dluhopisy fakticky zamrzl. Na konci března však centrální banky přišly se svými programy nákupu čehokoliv a situace na trzích se dramaticky otočila.

Technologičtí vítězové

Od tohoto momentu šly nejvíce nahoru technologické akcie, a jsou tak jednoznačným vítězem dění letošního roku. Díky technologickým firmám a rozvoji e-commerce se naše životy udržely jakž takž na dohled normálu. Jsou zde však dvě skupiny, které musíme rozlišovat. První tvoří firmy stojící na kvalitním obchodním modelu, s dostatečným inovativním kapitálem a stabilním cash flow. Sem patří například Alphabet, , , a snad i . Ocenění některých z těchto subjektů je dražší, ale ještě akceptovatelné. Tato pětice technologických gigantů přidala od začátku roku přibližně 40 %, zbytek indexu S&P 500 je stále v záporu. Výkonnost sektorů je nebývale rozdílná.

Zoom, Peloton a Shopify. Spekulace raději ne

Na druhé straně se vezly vzhůru i firmy, jejichž obchodní model není nijak robustní a jejichž tok hotovosti je možná na hraně, leckdy i pod ní. Akcie těchto firem také hodně vyrostly, ale jejich charakter je spíše spekulativnější povahy. Firmy, fakticky symboly lockdownů, ve kterých nabraly nové zákazníky a umožnily mnoha jedincům nerezignovat na svůj život. Zmiňme Zoom, Peloton či Shopify.

U Zoomu nikdo nepochybuje o tom, že firma s námi v našich životech zůstane. Je ale rozumné firmu s očekávanými tržbami 2,5 miliardy dolarů ocenit tržní kapitalizací 118 miliard dolarů? Je to více než hodnota nejvýznamnějších aerolinek dohromady. Navíc v odvětví, které ostře soupeří s velkými technologickými giganty. Peloton nabízí domácí cyklistiku, vyvinul prototyp kola s cenovkou vyšší než dva tisíce dolarů a v kombinaci s placenou aplikací nabízí domácí streamingové cyklistické vyjížďky. Trh tomu nápadu přisuzuje ocenění 31 miliard při tržbách přes tři miliardy dolarů. Do třetice Shopify, jež je po letošním akciovém růstu nejhodnotnější kanadská firma, což samozřejmě zní super. Firma se specializuje na „masovou výrobu“ e-shopů. Pro svět obchodníků letos zásadní inovace. Její tržby jsou necelé tři miliardy dolarů, a byť masivně rostou, tržní kapitalizace 115 miliard dolarů se nám zdá příliš.

Poražení

Na straně poražených se utvořila sestava firem poskytujících volnočasovou zábavu. Tedy těch, jejichž služby a produkty buďto vůbec nejsme schopni využívat, anebo velmi omezeně. Aerolinky, výletní plavby, restaurace, kina. Jde o firmy operující v odvětvích, která byla covidovou krizí nejsilněji zasažena a jejichž akcie jsou teď k mání za zlomek předkrizové ceny. Je tu ale jeden háček, neboť existuje velké riziko špatného výběru. Snad se shodneme, že zažíváme přechodnou situaci, po jejímž odeznění se náš život vrátí do normálu. Mezitím se však může celá řada dříve kvalitních firem rozloučit se svojí existencí kvůli přehnané dluhové zátěži, anebo mohou být stávající akcionáři takzvaně rozředění vydáváním nového kapitálu. Je vhodné zaměřit se na lídry trhu, u nichž by neměl být problém krizi ustát, či z ní dokonce vyjít silnější.

Co se děje s ropou?

Do řad poražených se zařadili i producenti ropy. Tato krize přináší spoustu specifik, jedním z nich je možný zlom na trhu s ropou. Ropná poptávka strukturálně dlouho rostla, ale letos došlo k jasnému zlomu. S tím, jak jsme všichni doma, logicky opadla poptávka po denním dojíždění. V roce 1956 předpověděl geolog King Hubbert, vědec zaměstnaný v Shellu, teorii ropného vrcholu a možná omezení na straně nabídky. V ní popsal křivku produkce ropy, která měla v dohledné době dosáhnout svého vrcholu, aby poté začala ustupovat. Nemám rád prohlášení typu „tentokrát je to jiné“, ale svět se vyvíjí a je odůvodněné předpokládat, že celá řada profesí už nikdy nebude nucena jezdit do práce pětkrát týdně. S ropou to spíše vypadalo, že se růst její spotřeby zadrhne z nabídkové strany, ale letos přišel ostrý výpadek z poptávkové strany. Dalším silným faktorem je nástup zodpovědného investování. V roce 2009 zkolabovala cena ropy a kvůli tomu spadly ceny akcií producentů obnovitelných zdrojů. Letos je to přesně naopak. Silný příklon k zodpovědnému investování vidíme především u mladší generace.

Rotace desetiletí

Po oznámení předběžných výsledků vývoje vakcíny s ohromující účinností přes 90 % se přes trhy přelila vlna euforie. Došlo k ohromujícímu mezisektorovému pohybu, největšímu za posledních několik dekád. Do té doby vedoucí skupinka technologických akcií začala silně zaostávat, zatímco vzhůru se draly nejvíce zdemolované sektory. Akcie zdravotnických firem včetně Pfizeru sice šly vzhůru, ale největší vítězové stáli jinde, a to právě mezi firmami nabízejícími své služby a produkty v krásném světě bez koronaviru. Světlo na konci tunelu jim bylo silnou vzpruhou. Má to svoji logiku, s úspěšným rozjezdem plošného očkování bychom se mohli dostávat k obnovování aktivity právě v nejvíce zdemolovaných sektorech. I tak byl silný růst v těchto sektorech jen drobnou náplastí na pořádnou letošní bolístku a akcie jsou stále v záporu v řádech desítek procent.

Ekonomika ještě dlouho pojede na 90 %

Navzdory burzovní euforii je třeba se smířit s faktem, že epidemie zdaleka není za námi. Pokud nebereme v potaz data z Číny, tak světová ekonomika ke konci roku bude hluboko pod svojí předkrizovou úrovní. Česko jako jedna z mála zemí světa se přes léto kolektivně a naprosto vykašlala na jakoukoliv obezřetnost, což je jeden z faktorů, proč tento text vzniká u mého kuchyňského stolu a ne ve firemní kanceláři. Možná jde o varovný signál předčasné radosti. Otázka plnohodnotného ekonomického oživení je v této chvíli zahalena do celé řady otazníků, burza však ve svém očekávání vždy hledí několik měsíců kupředu.

Autorem textu je Jaroslav Vybíral, hlavní investiční stratég ČSOB Asset Management.

Článek vyšel 16. listopadu na webu Neviditelný pes pod tímto odkazem. Patria.cz jej vydává se souhlasem autora.