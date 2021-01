Wall Street zaznamenala největší pokles od října, S&P 500 -2,6 %

Americké akciové trhy uzavřely dnešní obchodní den v záporných hodnotách, když před koncem seance akcelerovaly svůj pokles a zakončily seanci v blízkosti svých denních minim. Indexy odepsaly téměř tři procenta, přičemž rostou obavy, že aktuální ocenění akcií je nadhodnocené a příliš nepotěšily ani jednotlivé korporátní výsledky. S&P 500 ztratil 2,6 % na hladinu 3750 bodů a vykázal tak největší propad od října minulého roku.

Z výsledků byl sledován výrobce letadel , jehož akcie oslabily o 4 % poté, co firma vykázala rekordní ztrátu 11,9 mld. USD především díky uzemnění letounů 737 Max a pandemii koronaviru. Zároveň došlo ke zpoždění v uvedení nového 777X na rok 2023, jehož vývoj už stál 6,5 mld. USD. Pod tlak se dostalo rovněž , které ztratilo 6,2 %, a to i přes tržby a zisky nad očekáváním analytiků. Podobná situace panovala u Under Armour se ztrátou 6,3 %, kde se podepsalo snížené doporučení od analytiků .

Prudký růst naopak zaznamenaly tituly, které byly v poslední době velmi shortovány a velkou roli zde hrají retailoví investoři. To se týká akcií Gamestop, které pokračují v mohutném růstu, když dnes posílily o dalších 135 %. Podobně je na tom společnost AMC Entertainment, které přidala téměř 300 %. Výsledky podpořily ale i tradiční společnosti, kdy zpevnila o 6,1 %.

Index Dow Jones oslabil o 2,05 %, S&P 500 o 2,57 % a Nasdaq o 2,61 %.