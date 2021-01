Moderna hlásí účinnost své vakcíny proti mutaci z Británie a JAR

Americká biotechnologická společnost Moderna dnes oznámila, že její vakcína proti covidu-19 podle laboratorních testů spouští odezvu imunitního systému i v případě infekce nakažlivějšími mutacemi koronaviru, které se poprvé objevily v Británii a v Jihoafrické republice. Firma však přesto zahájí dvě nové studie kvůli zjištění, že protilátky, které si naočkovaný jedinec po vakcinaci vytvoří, méně zabírají proti variantě SARS-CoV-2 objevené v JAR, napsal list The Washington Post. Akcie aktuálně posilují o 11 %.





Moderna proto začne v klinických testech zkoušet, zda by lepší celkovou ochranu nezajistila ještě třetí dávka vakcíny. Vědci už totiž vynalezli očkovací látku vytvořenou specificky proti jihoafrické variantě a nyní testují, jak by posílila imunitu, pokud by doplnila již schválené dvě dávky původní vakcíny. Výsledky by měly být známy za několik měsíců.



"Virus se neustále proměňuje a my se budeme posouvat, abychom se ujistili, že virus porazíme, ať se vydá kudykoli," řekl prezident firmy Stephen Hoge.



Vědci v testech zjistili, že vakcína Moderny je stejně účinná proti britské variantě, jako proti "normálnímu" koronaviru. U varianty objevené v JAR byla však účinnost vytvořených protilátek šestkrát nižší, stále je ovšem podle nich možné vakcínu považovat za účinnou i proti této mutaci. Společnost svoje zjištění zatím nepublikovala v recenzovaném vědeckém časopise.



Obě varianty vědci objevili ke konci loňského roku. Mutování virů je obvyklým jevem, podoba SARS-COV-2 objevená v Británii a v JAR však vyvolala znepokojení, protože se týkala změn v proteinech, na něž se zaměřují při boji s virem již schválené vakcíny. Mezi vědci proto začaly růst obavy, že by nové mutace mohly učinit očkovací látky zastaralými jen týdny po jejich schválení. Dnešní oznámení firmy Moderna podle The Washington Post tento strach do značné míry mírní.