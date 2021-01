Důvěra investorů v ekonomiku eurozóny se díky očkování zvýšila

Důvěra investorů v ekonomiku eurozóny se v lednu vyšplhala na nejvyšší úroveň za téměř rok, a to kvůli optimismu ohledně očkování proti covidu-19. Vyplývá to z výsledků průzkumu, které dnes zveřejnila společnost Sentix. Její index důvěry na leden se zvýšil na 1,3 z prosincových minus 2,7 bodu.



Analytici v anketě agentury Reuters předpovídali mírnější nárůst indexu, pouze na 0,7 bodu. Průzkum se konal od 7. do 9. ledna a zapojilo se do něj 1168 investorů.



"Souhrnný index se začátkem roku poprvé od loňského února dostal do kladného pásma. Investoři tak ignorují současné uzávěry a plně spoléhají na úspěšnou očkovací strategii," uvedl Sentix.



Dílčí index očekávání vystoupil na rekordních 33,5 bodu z prosincové hodnoty 29,3 bodu. Index hodnocení současné situace pak vzrostl na minus 26,5 z minus 30,3 bodu, a dostal se tak na nejvyšší úroveň od loňského března.



"Teď, když byly schváleny další vakcíny, investoři zjevně očekávají rychlé zavedení očkovací strategie, a tím i definitivní konec omezování ekonomické a osobní svobody," uvedla společnost Sentix.



Světová banka (SB) minulý týden předpověděla, že hrubý domácí produkt (HDP) eurozóny se v letošním roce zvýší o 3,6 procenta. V loňském roce se ekonomika zemí používajících jednotnou evropskou měnu euro podle odhadů banky propadla o 7,4 procenta.