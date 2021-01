Léková agentura EU povolila větší využití lahviček vakcíny Pfizer

Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) povolila využívání šesti dávek vakcíny Pfizer/BioNTech z jedné lahvičky místo dosavadních pěti. Agentura to dnes oznámila na svém webu. Očkovací kapacita první vakcíny používané v zemích Evropské unie se tím zvýší o pětinu. Stejný krok učinilo české ministerstvo zdravotnictví již koncem loňského roku.



Některé státy EU se obávají, že pomalá distribuce prvních vakcín jim neumožní naočkovat tolik lidí, kolik by v prvních týdnech a měsících roku chtěly. Zlepšit situaci má mimo jiné právě zvýšení počtu dávek použitelných z jedné ampule.



Firma BioNTech požádala na konci prosince EMA o změnu informace na štítku lahvičky, kde bylo dosud jako povolené množství stanoveno pět dávek. Evropská agentura dnes uvedla, že "doporučila aktualizovat produktovou informaci", která bude od nynějška uvádět šest dávek.



EMA zdůraznila, že k aplikaci zvýšeného množství dávek doporučuje využívat injekční stříkačky, u jejichž ústí je co nejmenší místo pro "mrtvý objem", tedy nevyužitelnou část vakcíny.



Využívat až šest dávek očkovací látky po 0,3 mililitru z jedné ampule už umožňují kromě Česka také úřady ve Spojených státech, Británii nebo Švýcarsku. České ministerstvo povolení podmínilo tím, že při aplikaci bude "přísně dodržen objem jednotlivých dávek".