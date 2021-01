MONETA Money Bank, a.s.

(IČ: 25672720)



MONETA Money Bank, a.s. uveřejnila stanovisko představenstva společnosti k veřejnému návrhu na odkoupení akcií společnosti MONETA ze strany společnosti Tanemo a.s., člena skupiny PPF.

Soubor se stanoviskem je ve formátu .pdf k dispozici ZDE



(komerční sdělení)