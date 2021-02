Zisk Nintenda se za tři čtvrtletí téměř zdvojnásobil

Zisk japonského výrobce videoher a herních konzolí Nintendo se za tři čtvrtletí fiskálního roku téměř zdvojnásobil na 376,7 miliardy jenů (77,2 miliardy Kč) ze 196 miliardy jenů ve stejném období předchozího roku. Firmě pomohla pandemie, kvůli které lidé po celém světě zůstávají doma a více hrají hry. Firma dnes také zvýšila na rekord výhled zisku na celý fiskální rok.

Tržby za duben až prosinec stouply o 37 procent na 1,4 bilionu jenů. Vysoká poptávka byla v době pandemie jak po herních konzolích, tak po hrách, jako je Super Mario 3D All-Stars a Animal Crossing: New Horizons. Provozní zisk firma zvýšila o 98 procent na 512,11 miliardy jenů.



Od dubna firma společnost prodala 24 milionů konzolí Switch, z toho 12,5 milionu za první dvě čtvrtletí. To ukazuje, že prodej se ve třetím fiskálním čtvrtletí, které zahrnuje důležitou předvánoční sezonu, téměř zdvojnásobil. Celkový prodej zahrnuje i menší konzoli Switch Lite.



Pandemie nemoci covid-19 poznamenala mnoho firem. Hernímu sektoru se ale od počátku pandemie daří, protože nabízí domácí zábavu a možnost lidem spojit se i na dálku prostřednictvím internetových her.



Za celý fiskální rok do konce března 2021 firma očekává růst zisku na rekordních 400 miliard z 258,6 miliardy jenů v předchozím fiskálním roce. Původně přitom na současný rok očekávala růst zisku na 300 miliard jenů. Tržby se mají zvýšit o 22,3 procenta na 1,6 bilionu JPY a provozní zisk o 24 procent na 560 miliard jenů.