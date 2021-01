Zisk Facebooku ve čtvrtletí stoupl o 52,7 procenta

Americké společnosti , která provozuje stejnojmennou sociální síť, stoupl ve čtvrtém čtvrtletí čistý zisk o 52,7 procenta na 11,22 miliardy USD (241,6 miliardy Kč). Výnosy překonaly očekávání analytiků díky vyšším výdajům firem za reklamu v době předvánoční nákupní sezony. Vyplývá to z dnešního prohlášení společnosti.



Celkové výnosy, které zahrnují převážně tržby z reklamy, vzrostly o 22 procent na 28,07 miliardy USD. Analytici v anketě agentury Refinitiv očekávali zvýšení výnosů na 26,44 miliardy USD. Počet aktivních měsíčních uživatelů stoupl o 12 procent na 2,8 miliardy, analytici čekali 2,75 miliardy aktivních uživatelů.



Firma spustila řadu nových produktů pro elektronické obchodování, jako Pay a Shops, které umožňují nákupy v aplikacích společnosti, včetně Instagramu a WhatsAppu. Zájem o nákupy na sociálních sítích loni podpořila pandemie nemoci covid-19, která omezila venkovní rekreační aktivity, napsala agentura Reuters.



Výhled pro letošní rok je však zatím nejistý a varoval, že jeho výnosy v druhé polovině roku mohou čelit značnému tlaku. Vzhledem k tomu, že loni v druhém pololetí rostly výnosy rychle, bude mít firma letos problém udržet toto tempo. Problémy by také mohl způsobit plán společnosti spustit ochranu soukromí uživatelů, která by mohla omezit schopnost cílit reklamu, upozornila agentura AP.