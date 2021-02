Francouzská Veolia chce rivala Suez, i bez souhlasu jeho vedení

Francouzská energetická a vodárenská společnost zintenzivnila boj se svým menším rivalem Suez a bude se ho snažit převzít i bez svolení jeho managementu. Firma v neděli večer oznámila, že za zbývající akcie nabízí 18 eur za kus, což celý podnik ohodnocuje na 11,3 miliardy eur (291,4 miliardy Kč). Francouzské vládě se takový postup nelíbí a považuje ho za nepřátelský. Šéf Veolie Antoine Frérot ale dnes řekl, že je ochoten se s šéfem Suezu ještě setkat.



Veolia se snažila Suez převzít už loni, zatím se jí ale podařilo získat jen 29,9 procenta akcií. Stala se ale největším akcionářem Suezu. Očekává se, že měsíce soudních sporů a taktického manévrování teď vstoupí do té nejlítější fáze, uvedla agentura Reuters. totiž dala jasně najevo, že už s managementem Suezu nehodlá dál jednat a nabídku na převzetí akcií předloží rovnou zbývajícím akcionářům.



Veolia koupila menšinový podíl v Suezu loni v říjnu od společnosti Engie a tehdy také slíbila, že své další záměry bude konzultovat s managementem Suezu. Největším akcionářem Engie je francouzská vláda, která má zájem na tom, aby se podniky mezi sebou dohodly přátelským způsobem. Všechny se totiž podílejí na zajišťování veřejných služeb, jako je vodní hospodářství a distribuce energie.



Frérot se v pátek setkal s šéfem Suezu Bertrandem Camusem, který se pro svůj podnik už dlouho snaží najít jiného partnera. uvedla, že Camus na schůzce nedal nijak najevo, že by chtěl změnit názor. "Suez v posledních čtyřech měsících jenom eskaluje kroky, jejichž cílem je nabídku Veolie zablokovat," uvedla . Mluvčí společnosti Suez řekl, že snaha Veolie obejít vedení Suezu je nepřijatelná z etického i morálního hlediska.



Suez v lednu oznámil, že dostal nabídku na převzetí od firem soukromého kapitálu Ardian a Global Infrastructure Partners (GIP). Ty byly ochotny za akcie Suezu rovněž nabídnout 18 eur za kus. Management Suezu se pokusil situaci zájemcům o převzetí ztížit změnou struktury uspořádání části vodárenských aktivit, soud ale rozhodl, že to by museli schválit akcionáři.



Veolia zaměstnává po celém světě téměř 180.000 lidí. V České republice firma Energie ČR a její dceřiné společnosti působí v Moravskoslezském, Olomouckém, Jihočeském, Plzeňském, Karlovarském, Ústeckém, Libereckém a Středočeském kraji a také v Praze. Podnik má zhruba 1600 zaměstnanců.