Bloomberg: VW zvažuje, že na burzu uvede značku Porsche

Německý koncern zvažuje, že na burzu samostatně uvede značku sportovních aut . Informovala o tom dnes agentura Bloomberg s odvoláním na zdroje obeznámené s úvahami společnosti. Jako první zprávu přinesl německý měsíčník věnovaný hospodářství Manager Magazin.



Volkswagen s poradci probírá přínos případné primární nabídky akcií (IPO) , popřípadě oddělení společnosti, uvedly zdroje Bloombergu. Výtěžek z uvedení značky luxusních vozů na burzu by německý koncern využil na akvizice anebo je investoval do technologií, tedy do vývoje elektrických aut a softwaru.



"Uvažuje se o tom," uvedl zdroj agentury Reuters. Zdůraznil ale přitom, že letos se vstup na burzu nečeká. Podle zdrojů Bloombergu lze IPO očekávat příští rok, ale o pevném harmonogramu se zatím nerozhodlo.



Volkswagen si chce nechat v automobilce většinový podíl. Podle Manager Magazin hodlá na burze nabídnout čtvrtinový podíl , který by mohl být ohodnocen na 20 až 25 miliard eur (až 648,3 miliardy Kč).



Akcie koncernu obchodované na burze ve Frankfurtu vlivem zprávy stouply až o 5,7 procenta. Kolem 17:00 SEČ si připisovaly 3,7 procenta.