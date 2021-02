Kontroverzní Palantir čeká velký test

Americká softwarová Palantir Technologies dala během skoro dvou desítek let své existence dohromady dlouhý seznam akcionářů. Dnes budou mít skoro všichni poprvé možnost prodat tolik akcií této firmy, kolik se jim zlíbí. Před dnešním otevřením trhu dostanou nálepku “vhodné k obchodování” čtyři pětiny těchto akcií. Palantir se specializuje na analýzu takzvaných velkých dat a v minulosti nechvalně proslul kvůli zakázkám na zpracování dat pro vládní agentury, kdy se musel bránit nařčení ze zneužití těchto údajů. S plánem vystoupit ze své investice do Palantiru se nechal veřejně slyšet miliardář George Soros. Akcie společnosti klesaly v premarketu newyorského obchodování i o více než 4,7 %.

Lock-up období, které dnes vyprší, je doba, po kterou musí strategický investor vyčkat s prodejem upsaných akcií. Tato období jsou běžná po primárních úpisech akcií. Méně často k nim dochází po přímém úpisu (direct listing) akcií na burze, k čemuž Palantir přikročil loni v září. Do té doby byl dlouhou dobu soukromě drženou firmou, kterou obestírá tajemství a poměrně značná kontroverze. Jejím zakladatelem a předsedou je Peter Thiel, venture kapitalista, který podporoval někdejší úspěšnou prezidentskou kampaň Donalda Trumpa. Palantir, který do Silicon Valley přesídlil z Denveru, spolupracuje s armádou a zpravodajskými agenturami, což si samo říká o podrobnější veřejný dohled.

Palantir kromě CIA analyzuje velká data i pro další úřady americké vlády a velké společnosti, jako je těžařská skupina nebo . Nástroje od této společnosti používají titáni jako nebo , ale I vlády v různých částech světa. Některým z nich Palantir pomáhá v boji proti Covid-19 a s distribucí vakcíny.

Podnikatelské praktiky Palantiru neschvaluje podle svých slov Soros Fund Management, který začal do Palantiru investovat v roce 2012. Fond v oznámení z loňského listopadu kromě toho uvedl, že vlastní 18,46 milionu akcií. Nyní říká, že je chce prodat. Z etických důvodů. “SFM učinil tuto investici v době, kdy byly méně známé negativní společenské důsledky big data. Investici do Palantiru by SFM nyní neučinila,” citovala Sorosův fond agentura Bloomberg.

Vypršení lockup období je obdobím velkých výkyvů pro jakoukoli firmu. Palantir má ale také stále plno těch, kdo mu věří. Podporu firma vyjádřila třeba Ark Invest. Málo akcií, pokud vůbec nějaké, hodlá prodat Adit Ventures, která prý drží cenné papíry Palantiru za zhruba 270 milionů dolarů.

Cena akcií Palantiru se od vstupu na burzu ztrojnásobila. Lockup období bylo ale ve výsledcích znát. Čísla za minulé čtvrtletí firma zveřejnila v úterý, a i když tržby a další ukazatele překonaly očekávání, obavy z vyhlídek růstu a skončení lock-up period poslaly akcie dolů.

Výkonnost akcií Palantiru od lońského vstupu na burzu:

Zdroje: Bloomberg, ČTK, Patria.cz