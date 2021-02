Výroba aut v lednu klesla o 12 procent na 104 576 vozů

Výroba osobních aut v Česku v lednu meziročně klesla o 11,7 procenta na 104.576 aut. Důvodem je pokračující vliv pandemie koronaviru, který se projevuje pokles poptávky po autech v Evropě. Ta byla o čtvrtinu nižší než loni. Oznámilo to dnes Sdružení automobilového průmyslu.



Nejmenší pokles zaznamenala Škoda Auto, která vyrobila 71.716 vozidel, tedy o 5,9 procenta méně. Nošovický Hyundai vyrobil 18.450 automobilů, což je pokles o 12,6 procenta a linku v kolínské Toyotě opustilo 14.410 vozů, což je o 31,8 procenta méně. Ve srovnání s lednovou produkcí v minulých letech odpovídá ta letošní úrovni let 2014 a 2015.



"Dvanáctiprocentní pokles lednové produkce sám o sobě rozhodně není dobrou zprávou. I tak jde však, vzhledem ke skoro čtvrtinovému propadu registrací napříč EU, o potvrzení dobré konkurenceschopnosti a zákaznické oblibě modelového portfolia českých automobilek. Na odhady širších dopadů na odvětví však musíme vyčkat minimálně do začátku druhého čtvrtletí," uvedl prezident sdružení Bohdan Wojnar.



V lednu se v Česku vyrobilo 3493 ks elektrických vozidel, což odpovídá 3,3 procenta celkové produkce. Převládaly plug-in hybridy, kterých automobilky vyrobily 2018, zbytek byly elektromobily.



"Autoprůmysl je nadále pod obrovským tlakem všeobecné nejistoty, výpadků v dodávkách i dramatického růstu cen materiálů. V řadě zemí včetně ČR stále platí ochranná opatření omezující maloobchod včetně prodeje vozů a negativní dopady mají i nekoordinované uzávěry hranic. Je proto čím dál tím jasnější, že potřebujeme pravidla dlouhodobého fungování společnosti s covid-19, přičemž firmy automobilového průmyslu mohou jít svými opatřeními, důsledným preventivním testováním a trasováním příkladem i ostatním segmentům," podotkl výkonný ředitel AutoSAP Zdeněk Petzl.



Výroba autobusů v lednu klesla o 21 procent na 297 vozidel. Vysokomýtské Iveco po stíhacím závodě v závěru minulého roku zaznamenalo poprvé od srpna 2020 pokles, a to o 31,7 procenta. Oproti tomu SOR Libchavy zvýšilo produkci o 189 procent na 52 autobusů, z nichž čtyři autobusy jsou elektrické.



V týneckém závodu Jawa Moto vyrobili 76 motocyklů, tedy meziročně o 55 strojů více. Výroba motocyklů ve firmě v jednotlivých měsících i letech výrazně osciluje v závislosti na získání zejména exportních zakázek.