Italská ekonomika loni klesla; dluh vzrostl méně, než se čekalo

Italská ekonomika loni klesla o 8,9 procenta po růstu o 0,3 procenta v předchozím roce. Oznámil to dnes italský statistický úřad ISTAT. Italskou ekonomiku tvrdě zasáhla pandemie, pokles je zhruba v souladu s očekáváním. Rozpočtový deficit a veřejný dluh se loni zvýšily, avšak méně, než se čekalo.



Vláda podle poslední prognózy očekávala, že hrubý domácí produkt (HDP) klesne o devět procent. ISTAT v předběžném odhadu počítal s poklesem o 8,8 procenta.



Loni v září vláda odhadla, že se letos ekonomika zotaví a HDP vykáže růst o šest procent. Ekonomové se ale domnívají, že tento cíl se nepodaří splnit kvůli pokračující pandemii a vládním omezením, která mají pomoci dostat pandemii pod kontrolu.



Rozpočtový deficit loni činil 9,5 procenta HDP. Byl tak nižší, než plánovaných 10,8 procenta. Před koronavirem, v roce 2019, deficit činil 1,6 procenta HDP, což bylo nejméně od roku 2007. Letos vláda očekává snížení rozpočtového deficitu na 8,8 procenta.



Veřejný dluh Itálie loni vystoupil na 155,6 procenta HDP ze 134,6 procenta v roce 2019. Oficiální prognóza počítala s dluhem 157 procent HDP. Itálie má v poměru k ekonomickému výkonu druhý nejvyšší dluh v eurozóně za Řeckem, upozornila agentura Reuters.



Itálie u dluhu již dlouho neplní pravidla stanovená Paktem stability a růstu, který má koordinovat rozpočtovou politiku zemí eurozóny. Podle toho by měly členské země udržovat veřejný dluh pod 60 procenty HDP a rozpočtový schodek by neměl překročit tři procenta. Kvůli pandemii ale členské státy loni dodržování pravidel poprvé pozastavily.