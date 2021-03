Šéf Disney: Přístup diváků k novým filmům se asi navždy změnil

Přístup diváků k novým filmům se vlivem pandemie covidu-19 zásadně změnil. Tento trend už se patrně nepodaří zvrátit, řekl šéf společnosti Disney Bob Chapek na konferenci věnované médiím, kterou zorganizovala americká investiční banka .

"Spotřebitel je nyní patrně více nedočkavý než kdykoliv dříve - obzvláště poté, co požíval celý rok toho luxusu, že si doma filmy pustí, kdykoli se mu zachce," konstatoval Chapek. "Nejsem si jistý, že se to zase vrátí zpět," dodal.



Jeho poznámky stojí za pozornost o to více, že Chapek řídí společnost, která před pandemií covidu-19 dominovala pokladnám kin. Chapek, který na počátku své profesní kariéry strávil nezanedbatelnou dobu v divizi domácí zábavy, uvedl, že Disney bude nadále experimentovat s prodejem filmů online, popřípadě s jejich rychlým přesunem do streamovacích služeb.



"Nechceme samozřejmě podrazit nohy uvádění filmů v kinech," poznamenal Chapek. "Ale starý přístup, kdy už film nebyl v kinech a stále jej nešlo zhlédnout doma, už není udržitelný," řekl.



Před koronavirovou krizí, jež kina zavřela, měla společnost Disney mezi filmovými distribucemi v roce 2019 největší podíl na trhu. Třebaže se kina začínají v některých zemích znovu otevírat, diváci se do nich vracejí jen pomalu.



Společnost Disney a další hollywoodská studia oddálily premiéru některých svých filmů v kinech. Příkladem za všechny může být několikrát změněné uvedení poslední bondovky Není čas zemřít. Naposledy byla mezinárodní premiéra přesunuta na 30. listopadu. V některých případech společnosti během pandemie přikročily rovnou k uvedení filmu prostřednictvím streamovací služby, nebo k jeho prodeji na internetu.



Chapek, který v čele Disney stojí od konce loňského února, se výrazně přiklonil ke streamovacím službám, zvýšil investice do původního obsahu a služby Disney podřídil tomu, jak chtějí zákazníci programy sledovat.