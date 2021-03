Tomáš Holub: ČNB může ve druhé polovině roku zvýšit sazby, ale rizikem by bylo učinit tak předčasně

Česká národní banka by mohla začít zvyšovat úrokové sazby ve druhé polovině letošního roku, až bude jasnější, kdy skončí uzavírky v sektoru služeb, řekl člen bankovní rady ČNB Tomáš Holub v rozhovoru pro Hospodářské noviny.

Podle Holuba je větším rizikem, že by centrální banka začala zpřísňovat měnovou politiku příliš brzy, než že by se v tomto ohledu mírně opozdila. V této rovině jeho slova zcela souzní s vyjádřením viceguvernéra ČNB Tomáše Nidetzkého. „Očekávám stabilitu úrokových sazeb v první polovině roku. Nevidím zde nutnost konat. Má to co dočinění s načasováním (restrikce měnové politiky), rizikem předčasných kroků směrem utažení měnové politiky, které je pro mne osobně větší, než jejich případné zpoždění,“ uvedl včera pro Reuters Tomáš Nidetzký. „Pokud si v ekonomické rovině si vedeme v souladu s prognózou, pak vidím prostor pro úpravu měnové politiky, někdy po polovině roku,“ uvedl Nidetzký.

"Pořád vnímám jako větší riziko, že bychom začali s předčasným zpřísňováním měnové politiky," řekl Holub v rozhovoru zveřejněném v úterý na webu ihned.cz.

"Pro mne je to větší riziko než riziko, že lehce 'zaspíme' vůči tomu, co se pak třeba s ročním odstupem bude zdát jako optimální. Takovou situaci jsme pak schopni případně dohnat."

Holub také řekl, že nepokládá za pravděpodobné, že by ČNB do konce letošního roku zvedla sazby třikrát až čtyřikrát, jak předpokládá aktuální makroekonomická prognóza banky.

"Vidím jako poměrně realistické, že by v průběhu druhého pololetí mohlo ke zvyšování sazeb začít docházet. Ale že bychom letos stihli tři nebo čtyři zvýšení, to popravdě vidím jako poměrně nereálné," uvedl také.

(Zdroj: HN, Reuters)