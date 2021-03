Rozbřesk: Únorová inflace lehce nad cílem i prognózou ČNB

Únorová inflace lehce poklesla (na 2,1% meziročně oproti 2,2% v lednu) - růst cen však nadále zůstává nad prognózou (1,8%) i nad cílem ČNB (2%). Zdá se, že za zvolněním je konečně trochu i polevení jádrových inflačních tlaků - zvolnil růst cen v kategoriích vybavení domácnosti nebo odívání a obuv. Jádrová inflace ovšem do této chvíle zůstávala poblíž historických maxim a nad očekáváním centrální banky.

Ve světle relativně odolného trhu práce a překvapivě rychlého růstu mezd na konci roku 2020 mohou být centrální bankéři na relativně vysokou jádrovou inflaci víc a víc “alergičtí”. Navíc oproti poslední prognóze je v tuto chvíli viditelně slabší i kurz koruny. To vše jako by jen podtrhovalo hlavní zprávu z poslední inflační prognózy - v druhé polovině roku může být zapotřebí poprvé znovu utáhnout měnové kohouty. K tomu je však zatím asi daleko, protože bankovní rada podle posledních vyjádření aktuálně žije vcelku logicky více než inflací obavami z toho, zda vláda zvládne třetí a čtvrtou vlnu pandemie a mega-projekt očkování. Debaty o zvyšování sazeb se v tuto chvíli tedy zdají být spíše jako teoretické.



Další důležitou statistikou tohoto týdne budou lednové výsledky českého i evropského průmyslu (v pátek). Zatímco podnikatelské nálady (v čele s PMI) ukazují na pokračující růst tažený v případě Česka rekordním vylepšováním zakázek, tvrdá čísla v čele s produkcí a tržbami mohou jako již v mnohokrát v minulosti ukázat trochu jiný obrázek. Zatím máme k dispozici čísla z Německa, která ukazují, že průmysl v lednu úplně nenavázal na úspěšné výkony z konce roku 2020 a začíná stagnovat. Čísla však nezaostala za očekáváním nijak výrazně a věříme, že průmysl v největší evropské ekonomice bude nakonec i za celý první kvartál přispívat k růstu pozitivně...







*** TRHY ***



Koruna

Stabilizace eurodolaru a zisky akcií trochu pomáhají k lepší náladě i na české koruně. Měnový pár se tak posunul do blízkosti 26,20 EURCZK. I když se nálada na globálních trzích (i například v Polsku) vylepšuje, zatím asi bude pro korunu složité posunout se dál a atakovat úroveň 26,00 EURCZK.



Zahraniční forex

Eurodolar se usadil pod hranicí 1,19 a pohybuje se v relativně úzkém pásmu. Přispělo k tomu i zklidnění na trzích dluhopisů, kde se výprodej zastavil.

Trh nyní čeká na další silnější impulsy. Uvidíme, zdali to může být například dnes odpoledne zveřejněná americká inflace za únor. Navzdory vyšším cenám benzínu by únorová inflace měla být posledním relativně nízkým číslem v tomto roce (< 2,0 %). Jádrová složka by přitom měla vykázat růst jen 1,3% meziročně. To by mohlo dočasně ulevit americkým dluhopisům i eurodolaru.