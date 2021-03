'Je volná!' Doprava v Suezském průplavu se může obnovit

„Je volná,“ řekl o lodi Ever Given úředník zapojený do záchranné operace. Námořní doprava přes egyptský Suezský průplav se opět obnovila poté, co se podařilo uvolnit obří kontejnerovou loď, která na téměř týden zablokovala tuto rušnou vodní cestu. Každý den prodlevy znamenal ve světovém obchodě ztrátu přes devět miliard dolarů (asi 200 miliard Kč). Cestu lodi Ever Given můžete sledovat zde.

Několika remorkérům se dnes podařilo za pomoci vrcholícího přílivu dostat 220.000 tun vážící kolos z písčitého břehu průplavu. Desítky plavidel ale už předtím zvolily alternativní cestu kolem mysu Dobré naděje na jižním cípu Afriky, což jejich cestu prodlouží zhruba o dva týdny a také notně prodraží, nemluvě o zpoždění dodávek.

Minulé úterý se v jižní části kanálu kvůli silnému větru napříč zaklínila 400 metrů dlouhá loď Ever Given a zastavila dopravu na nejkratší přepravní trase mezi Evropou a Asií. Po víkendových bagrovacích a výkopových pracích se záchranářům z Úřadu pro Suezský průplav (SCA) a týmu nizozemské firmy Smit Salvage podařilo v pondělí dopoledne loď částečně uvolnit pomocí vlečných člunů, uvedly dva námořní a dopravní zdroje. Snahy o její úplné osvobození pokračovaly až do odpoledne.

Ceny ropy sice zahájily tento týden růstem, zejména díky předpokladu, že hlavní těžební země prozatím nechají produkční limity beze změn. Odpoledne se ale situace změnila a ceny zamířily dolů. Jejich pokles časově zhruba odpovídal oznámení, že v Suezském průplavu se podařilo zcela uvolnit velkou kontejnerovou loď, která tuto vodní cestu blokovala skoro týden. Aktuálně se ceny ropy Brent klesají o 0,3 % na 64 USD za barel a cena za ropu WTI klesá o 0,6 % k 60 USD za barel.

Graf: Ropa Brent (USD/barel)

Na průjezd kanálem čeká nejméně 369 plavidel, včetně desítek kontejnerových lodí, lodí na přepravu hromadného nákladu, ropných tankerů a plavidel na zkapalněný plyn LNG a LPG, uvedl předseda SCA Usáma Rabie. SCA prohlásila, že jakmile bude loď uvolněna, může konvoj skrze kanál urychlit. „Neztratíme ani vteřinu,“ řekl Rabie v egyptské státní televizi.

Vyřízení čekajících plavidel může trvat dva a půl až tři dny, dodal Rabie a další zdroj uvedl, že do kanálu bude moci vplout více než 100 lodí denně. Přepravní skupina Maersk uvedla, že odstranění negativních důsledků narušení globální lodní dopravy může trvat několik týdnů nebo měsíců.

Zdroje: Reuters, ČTK