Blokáda Suezu přerůstá v obchodní krizi

Vyproštění obří kontejnerové lodi Ever Given blokující Suezský průplav bude trvat déle, než se původně očekávalo, a může to způsobit narušení globálních dodavatelských řetězců od ropy přes zemědělské komodity až po automobily. Blokáda Suezského průplavu by mohla podle analytiků společnosti ovlivnit deset až 15 procent světové kontejnerové dopravy.

Vysvobodit více než 200 000 tunovou loď o délce čtyř fotbalových hřišť stále pevně zaklíněnou napříč důležité námořní obchodní cesty bude vyžadovat zhruba týden práce, možná ještě déle, uvedli lidé obeznámení s touto záležitostí. Zpočátku se přitom očekávalo, že to bude trvat jen pár dnů. Incident v Suezu tak může zhoršit logistické problémy Evropy - zrušené plavby, nedostatek kontejnerů i vyšší sazby za přepravné.

"Vysoká spotřebitelská a průmyslová poptávka, celosvětový nedostatek kontejnerů a nízká spolehlivost služeb přepravních společností způsobily, že dodavatelské řetězce může snadno zasáhnout i malý vnější otřes," uvedli analytici . "V tomto kontextu nemohlo být načasování incidentu horší," dodali.

Více než 80% světového obchodu podle objemu se přepravuje po moři a toto narušení ještě navýší náklady v dodavatelském řetězci o miliardy dolarů. Celosvětově se podle S&P Global Platts zvýšily průměrné náklady na přepravu 40 stop dlouhého kontejneru z 1 040 dolarů v červnu na 4 570 dolarů k 1. březnu. Tyto výdaje by se brzy mohly promítnout do vyšších cen pro spotřebitele, což by zvýšilo tlak na rostoucí inflaci. Přitom zvýšení spotřebitelských cen bylo pro Wall Street černým scénářem – ta se již nyní obává, že by prudký nárůst cen přiměl Federální rezervní systém zvýšit úrokové sazby dříve, než se očekávalo.

„V tuto chvíli zůstává mnoho těchto nákladů v dodavatelských řetězcích,“ uvedl Chris Rogers, analytik společnosti S&P Global Panjiva. „Myslím ale, že je nevyhnutelné, aby se posunuly na spotřebitele - bude to jen nějakou dobu trvat,“ dodal.

Kromě toho hrozí evropským firmám spoléhajícím se na stálý tok asijského dovozu další zpoždění. Mezi zasaženými firmami je i švédský nábytkářský gigant Ikea či výrobcem žlutých buldozerů . Ikea uvedla, že zvažuje všechny možnosti zajištění dostupnosti svých produktů, zatímco společnost údajně zvažuje, že v případě potřeby přepraví produkty vzduchem.

Společnost Seabay International Freight Forwarding, která zpracovává čínské zboží prodávané na platformách, jako je .com, má podle majitele Marka Ma na lodích 20 až 30 kontejnerů, které čekají na proplutí zablokovaným kanálem. "Pokud se jej nepodaří zprůchodnit do týdne, bude to hrozné," řekl Ma. "Přepravní poplatky se opět zvýší. Výrobky budou mít zpoždění, kontejnery se nebudou moci vrátit do Číny a my nebudeme moci doručit více zboží.“

Nejvíce blokáda podle analytiků zasáhne evropský zpracovatelský a automobilový průmysl. Vysvětlují to tím, že tato odvětví fungují na principu dodávek just-in-time, což znamená, že součástky jsou dodány ve chvíli, kdy je odběratel potřebuje, takže je nemusí nikde skladovat. "I kdyby se tato situace rychle vyřešila, nejde se vyhnout zácpám v přístavech a zpožděním v už tak omezeném dodavatelském řetězci," uvedla . Firmy už před tímto incidentem bojovaly s přetížením dodavatelských řetězců kvůli boomu online nákupů souvisejících s pandemií, předpisy proti Covid-19 a nedostatkem pracovní síly v přístavech, což všechno zpomaluje dodání některých produktů.

Zatímco A.P.Moller-Maersk a Hapag-Lloyd uvažují o posílání lodí okolo Afriky, Ma ze společnosti Seabay o této objížďce pochybuje kvůli rizikům spojeným s neznámými cestami a delší dobou přepravy. "Co kdyby se kanál podařilo obnovit za osm až deset dní? Ztratily byste tak ještě více času,“ řekl.

Cesta kolem jihoafrického mysu Dobré naděje by k cestě přidala dalších 9000 kilometrů a sedm až 12 dnů navíc oproti běžné trase, přičemž náklady na palivo pro supertanker dodávající ropu ze Středního východu do Evropy by činily zhruba 300 000 dolarů. Zprostředkovatelé lodní dopravy uvádějí, že obchodníci s ropou stále častěji najímají tankery s náhradní možností plavby podél Afriky, pokud by se blokáda měla protáhnout. Plavidla, která cestují prázdná, aby načerpala ropu v severozápadní Evropě, by se mohla zpozdit, což by mohlo donutit vývozce z tohoto regionu hledat alternativní přepravce.

Suezem ročně propluje 30 procent veškeré kontejnerové dopravy a obecně jím proudí asi 12 procent objemu zboží, s nímž se ve světě obchoduje. Loni touto vodní cestou proplulo 19.000 lodí, což je přes 50 plavidel denně. Specializovaný časopis Lloyd's List denní ztráty v celosvětovém obchodě vyčíslil na 5,1 miliardy dolarů (113,1 miliardy Kč) ve směru nákladu mířícího západním směrem a na 4,5 miliardy dolarů v opačném směru.

Zdroj: Bloomberg, ČTK, CNN