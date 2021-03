Xiaomi vstupuje na trh s elektromobily, investuje do něj přes 10 miliard dolarů

Největší čínský výrobce chytrých telefonů Xiaomi potvrdil, že vstupuje na trh s elektromobily. Firma do nové divize investuje nejprve deset miliard jüanů (bezmála 34 miliard Kč) a v následujících deseti letech pak celkem deset miliard dolarů (222,3 miliardy Kč). Divizi povede Lej Ťün, šéf a spoluzakladatel Xiaomi, uvedla dnes firma. O jejím vstupu na trh elektromobilů minulý týden informovaly zdroje agentury Reuters.



Firma počítá s tím, že si auta nechá vyrábět jinde, uvedl zdroj agentury Bloomberg. Podobný model firma používá také u výroby chytrých telefonů, které pro ni vyrábí tchajwanská společnost Foxconn, největší světový smluvní výrobce elektroniky.



Xiaomi podle zdroje Bloombergu nemá v úmyslu vybrat si pro výrobu elektromobilů zavedenou automobilku. Reuters minulý týden informoval o chystané spolupráci s výrobcem aut Great Wall Motor, který ovšem později zprávu popřel. Šéf Xiaomi vstup na trh s elektrickými auty zvažoval několik měsíců, konečné rozhodnutí padlo až v posledních týdnech. Xiaomi už najala inženýry, kteří budou pracovat na softwaru do plánovaných elektrických aut.



Čínský podnik vedle chytrých telefonů vyrábí i desítky zařízení připojených k internetu, včetně koloběžek, čističek vzduchu, rýžovarů a robotických vysavačů. Osm let stará firma se teď snažit diverzifikovat zdroje příjmů, jejichž většinu tvoří smartphony, na kterých má ale jen velmi nízkou marži. Potýká se i s rostoucími náklady kvůli nedostatku čipů a minulý týden zveřejnila čtvrtletní tržby, které zaostaly za odhady.



Své síly spojuje za účelem výroby elektromobilů řada technologických firem a výrobců automobilů. V lednu oznámil spolupráci čínský vyhledávač a automobilka Geely. Reuters informoval také o podobných ambicích firem a Huawei.