Rozbřesk: Měnový fond varuje před novou krizí na rozvíjejících se trzích

Mezinárodní měnový fond varuje před další krizí na rozvíjejících se trzích. Nová šéfka MMF Kristalina Georgieva před jarním setkáním fondu varovala před tím, co na trzích už v zásadě trochu vidíme – vyspělý svět se pomalu dostává z pandemie a vyšší “bezpečné” výnosy vysávají kapitál z rizikovějších lokalit rozvíjejícího se světa.



Oživení je na nejlepší cestě zejména ve Spojených státech, které jsou oproti Evropě napřed ve vakcinaci a vláda zalévá ekonomiku rekordním rozpočtovým stimulem. I proto americké desetileté výnosy vyskočily na nejvyšší úroveň od ledna 2020 a dolar znovu rozšiřuje své zisky. A právě na návrat globálního kapitálu do dolarů není řada slabších rozvíjejících se trhů připravená.





Nejen že rozvíjející trhy výrazně pomaleji očkují a pandemii zatím nemají pod kontrolou. Navíc jsou častokrát daleko více závislé na službách v čele s cestovním ruchem, pohostinstvím, hoteliérstvím a dopravou – tedy pandemií nejvíce zkoušených sektorech. Řada z nich se proto rychle zadlužuje, a to nejen v domácí měně, ale častokrát právě v dolarech. Místní měny se pak dostávají pod tlak a dluhová služba může přerůstat podnikům, bankám i vládám v rozvíjejících se zemích přes hlavu. Stačí například letmý pohled do Turecka, kde soukromé zadlužení v uplynulém roce vzrostlo zhruba o 15 % HDP (data BIS) a turecká lira od začátku roku ztratila skoro 13 %.



Měnový fond varuje správně před nerovnoměrností post-pandemického oživení…, moc s ní ale sám nezmůže. Je však možné, že nejvyspělejší země (G7) alespoň podpoří návrh MMF na rozšíření prostředků na dočasné půjčky nejchudším zemím (dodatečných 650 miliard dolarů) tak, aby jim ulevily od rostoucího tlaku finančních trhů.





*** TRHY ***



Koruna

České koruně se moc nechce do dalších zisků. i když domácí pandemická situace se pomalu vylepšuje, Evropa viditelně zaostává za USA, a to pro celou střední Evropu není úplně dobrá zpráva. Stejně tak se jí tradičně nelíbí posilující americký dolar a váhavé výkony akciových trhů...



Zahraniční forex

Dolar pokračuje ve svých ziscích – vůči japonskému jenu zdolal roční maximum, stejně tak jako výnos amerického desetiletého dluhopisu. Na frontě s eurem se již dostal do blízkosti 1,17 - nejsilnější úrovně od září 2020. V pozadí síly dolaru je rýsující se rychlejší oživení americké ekonomiky a částečně i rostoucí obavy o zdraví některých rozvíjejících se trhů (viz varování MMF v úvodníku).



Akcie

Americké akciové trhy uzavřely včerejší obchodní seanci v mírné ztrátě, když těsně před závěrem ustoupily se svých denních maxim. Jeden z největších zisků si v rámci indexu S&P 500 připsaly akcie Discovery, které posílily o 5,4 % a zkorigovaly tak velké ztráty z předchozích dní. Akcie ViacomCBS pak přidaly 3,6 %. Příznivě se obchodování vyvinulo i pro letecké společnosti, přičemž American Airlines přidaly 5,3 %, Delta Airlines 3,3 % a například United Airlines 3,6 %. Vůbec nejhorší výsledek naopak vykázala Ilumina, která odepsala 6,6 %. Nedařilo se těžařům zlata, když Newmont odepsal 3,7 % a Barrick Gold 3,2 %. Index Dow Jones oslabil o 0,31 %, S&P 500 o 0,32 % a technologický Nasdaq o 0,11 %.