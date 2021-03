Výhled Fidelity: Vyšší regulace v USA, nižší zadlužení v Evropě a růst v Číně

Regionální rozdíly budou růst nejen s tím, jak bude postupovat vakcinace v různých lokalitách celého světa. Mezi hlavními očekávanými regionálními trendy v následujících dvanácti měsících analytici Fidelity International jmenují podporu americké fiskální politiky a vyšší regulaci ze strany Bidenovy vlády, pokles zadlužení v Evropě a postpandemické oživení vedené Čínou.

Severní Amerika: Optimismus ohledně fiskální podpory

„Našich 45 analytiků pokrývajících Severní Ameriku zdůrazňuje v letošním roce dvě klíčová témata – vliv nedávných amerických voleb a návrat k normálnímu podnikání po pandemii. Nová administrativa pod vedením prezidenta Joe Bidena, stejně jako aktivity demokratů v Kongresu mohou mít značné důsledky na fiskální politiku a předpisy. Zejména na ty, které ovlivňují životní prostředí,“ upozorňuje analytik severoamerických trhů.

Téměř polovina analytiků Fidelity International očekává, že fiskální politika bude v letošním roce pro společnosti, kterým se věnují, v čisté hodnotě pozitivní. Může to ale vypadat i jinak, protože po vyšších vládních výdajích může následovat zvýšení daní. Pouze 18 procent analytiků Fidelity International předpovídá, že geopolitika bude mít v letošním roce negativní dopad na investiční plány, oproti téměř 60 procentům analytiků, kteří si to mysleli v loňském roce.

Očekává se také odeznění škod způsobených protekcionismem. Možnost vyšší regulatorní zátěže je dalším výsledkem nedávných voleb v USA. Něco málo přes polovinu analytiků zabývajících se Severní Amerikou očekává nárůst regulace, což je více než celosvětový průměr, který činí 37 procent.

Celkově je sentiment spíše pozitivní, přičemž zhruba čtyři z pěti analytiků říkají, že vedení společností si je letos jistější ohledně plánovaných investic. Téměř 60 procent analytiků očekává zvýšení návratnosti kapitálu, přičemž většina z nich uvedla jako hlavního hybatele vyšší poptávku.

„Během pandemie zaujali stavaři opatrný přístup, avšak nyní uznávají, že musí znovu začít utrácet, aby uspokojili rostoucí poptávku," komentoval jeden analytik situaci ve stavebnictví.

Pandemie ovlivňuje také podobu trhu. Zákazníci se například přesunuli k větším značkám a společnosti s lepší kapitalizací pokračovaly v investování, což jim umožnilo zvýšit podíl na trhu. „Omezení nabídky v oblasti restauratérství, které bylo způsobené pandemií, dává prostor pro pozitivní překvapení,“ poznamenává analytik a dodává: „Přežívající restaurace budou pravděpodobně těžit ze zvýšeného tržního podílu."

Evropa: Nízké sazby a silnější rozvahy

Analytici Fidelity International pokrývající Evropu jsou v roce 2021 optimističtí. Přestože rozšíření dalších variant Covid-19 může zpomalit opětovný nástup ekonomické aktivity v mnoha odvětvích (v lednu to znamenalo utlumení hlavních meziměsíčních ukazatelů a důvěry v management), nyní převládá názor, že druhá polovina roku bude mnohem pozitivnější.

Analytici očekávají, že se omezení v souvislosti s Covid-19 zmírní, jakmile vlády zajistí více vakcín. Důvěra se vrátí spolu s mobilitou populace. „Existuje i prostor pro to, aby oživení poptávky v roce 2021 překonalo očekávání, jakmile se situace vrátí do normálu,“ poznamenává evropský analytik zabývající se oděvním průmyslem a luxusním zbožím. „Mnou sledované společnosti byly překvapeny dosavadním oživením poptávky po luxusu i robustností čínské poptávky."

Dvě třetiny analytiků očekávají v Evropě větší pokles zadlužení než v kterémkoli jiném regionu. Mnoho společností využilo v roce 2020 nižších nákladů na získání financí a vládní podporu k nadměrnému nebo předběžnému financování. Silnější rozvahy, nízké sazby a jasnější očekávání připravují půdu pro fúze a akvizice, které byly během pandemie omezené.

„Již před pandemií docházelo v odvětví k divergenci mezi vítězi a poraženými," pokračuje analytik oděvního průmyslu a luxusního zboží. „Díky krizi se tento rozdíl ještě zvýraznil. Vítězové se stávají silnějšími díky solidním rozvahám, které, jak předpokládám, využijí k rostoucímu počtu fúzí a akvizic v roce 2021."

Geopolitické riziko stále brání investičním plánům. 44 procent analytiků Fidelity International zabývajících se evropskými společnostmi očekává, že geopolitika bude mít v letošním roce negativní dopad, což je víc než v kterémkoliv jiném regionu, kromě Číny. Je to jen o něco méně než v loňském roce, a to i přes nedávné rozhodnutí o Brexitu. Mnoho evropských společností má globální síť odběratelů a několik analytiků uvádí napětí mezi USA a Čínou jako hnací motor tohoto dopadu.

Čína: Nadále v čele

Sentiment naznačuje udržení pozice v čele globálního oživení. Podle průzkumu analytiků Fidelity, vstupují čínští manažeři do roku 2021, roku buvola čínského lunárního kalendáře, stále optimističtěji ohledně ekonomických výhledů, a to včetně plánů na zvýšení kapitálových výdajů a najímání dalších pracovníků.

Více než polovina analytiků Fidelity v Číně uvádí, že manažerské týmy společností mají v roce 2021 větší pocit jistoty, přičemž pouze 4 procenta analytiků zhodnotila, že důvěra byla nižší. V lednu na rozdíl od prosince se optimismus managementu dále zvýšil, což vyvolalo globálně jen mírný sentiment, protože v mnoha zemích se v tu dobu objevily mutace Covid-19.

Zotavení se z Covid krize ve stylu "first in first out" je nejlepší v Číně, kde šíření infekce zůstává z velké části pod kontrolou a čínští vývozci těží z výhod vzniklých v důsledku poruch na straně nabídky v západních zemích. I když se zdá, že globální firmy jsou v počáteční fázi oživení, analytici Fidelity v Číně uvádějí, že jejich společnosti jsou už v ekonomickém cyklu dál. 36 procent uvedlo, že jejich odvětví jsou ve střední fázi expanze ve srovnání s celosvětovým průměrem, kde to pozoruje jen 24 procent analytiků. A pouze 18 procent čínských analytiků hlásí, že jimi pokrývaná odvětví jsou ve fázi počátečního oživení, což je výrazně pod celosvětovým průměrem analytiků – 34 procent.

Čínští analytici jsou více než analytici v ostatních regionech optimističtí ohledně růstu počtu pracovních míst v příštích 12 měsících. Analytici Fidelity International očekávají letos nárůst počtu pracovních sil v čínských společnostech v průměru o 6 procent ve srovnání s celosvětovým průměrem, kde by mělo jít o dvouprocentní růst. V Evropě a Japonsku se bude spíš jednat o pokles.

Zdroj: Fidelity International