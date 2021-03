Sdílíme optimistický výhled, akcie Pilulky však zamíříla příliš rychle a příliš vysoko. Patria zahajuje pokrytí

Sdílíme optimistický výhled pro budoucí vývoj Pilulky a internetového prodeje léků vůbec. Růst ceny akcií Pilulky od jejich uvedení na trh START pražské burzy (IPO) na ceně 424 korun za akcii na aktuálních 1460 korun, což znamená plus 240 procent! za necelý půlrok bez výrazné změny fundamentu, se nám ale jeví jako příliš rychlý a akcie tak v tuto chvíli jako nadhodnocené.

Pokračování článku je dostupné jen klientům placených služeb Patria Plus / Investor Plus případně uživatelům platformy Patria Direct. Pokud jste klientem těchto služeb, potom je nutné se Přihlásit.



V rámci placeného informačního servisu získáte přístup ke kompletnímu zpravodajství www.patria.cz bez jakýchkoliv omezení. Veškeré zprávy, komentáře a horké zprávy jsou zobrazovány terminálovou metodou (bez nutnosti obnovovat stránku) bez zpoždění a v plné verzi.



Nejen zpravodajství, ale i další služby získáte v Patria Plus / Investor Plus - sms a e-mailové zpravodajství, data z finančních trhů v reálném čase, kompletní analytický servis, rozsáhlé databáze časových řad ke stažení, prognózy vývoje a valuace, ekonomické fundamenty, nástroje a kalkulátory... více