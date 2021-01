Pražská burza v roce 2020: Objemy +15 %, index -5 %, Pilulka +38 %

Netypický rok 2020 byl přes jeho složitost na burze plný zajímavých událostí a covid neodradil několik společností od vstupu na BCPP. Během jarního lockdownu zůstala burza celou dobu otevřená, obchodování probíhalo bezproblémově, objemy obchodů rostly. Zde je stručný souhrn, začněme čísly.

Jak jsme již ukázali v textu zde, celkový objem akciových obchodů na pražské burze meziročně vzrostl o 15 % při celkové hodnotě 125,3 mld. Kč. Index PX-TR ztratil 4,97 %. Nejvíce rostoucí indexovou emisí se stal Spirits s meziročním ziskem 25,81 %. Emise s největším růstem na trhu START, kterou jsou Pilulka Lékárny, připsala od IPO 37,97 %.

Nejobchodovanějšími emisemi byly , , Group Bank, Moneta Money Bank a AVAST. Pražská burza přivítala 15 nových emisí dluhopisů. Počet vypořádaných obchodů dosáhl 1 104 103 v celkovém objemu 5 032 216 770 311,15 Kč, tedy přes pět miliard korun.

Pro doplnění: objem obchodů na trhu s elektrickou energií činil 277,808 TWh. Meziročně objemy obchodů vzrostly o 49 %. Objem obchodů na trhu s plynem činil 12,868 TWh. Meziročně objemy obchodů vzrostly o 34,5%.

START: Denní obchodování a raketa Pilulka

Premiantem tohoto roku se v rámci i z pohledu pražské burzy stal trh START. Jsou to již dva roky od spuštění tohoto trhu pro malé a střední firmy. Letos přibylo několik novinek a dvě nové emise – eMan a Pilulka. Od 12. března se změnila frekvence obchodování z měsíční na denní. Obchodování tak probíhá každý všední den v rámci pravidelných dopoledních aukcí od 9:00 do 12:30. Další novinkou je možnost vstupu nové emise na trh kdykoliv během roku, zatímco dříve to bylo možné je v rámci tzv. START Days.

Na podzim proběhly na trhu Start dvě dosud nejúspěšnější IPO v jeho historii. Na trh postupně vstoupily společnosti eMan (4.9.) a Pilulka (26.10.). Zájem o úpis v obou případech převyšoval množství nabízených akcií, což se promítlo i do následného obchodování. Hodnota společnosti eMan vzrostla o 19,61 %, společnosti Pilulka dokonce o 37,97 %. Společnost KARO Invest a.s., která je na trhu START obchodovaná již od loňského roku, uskutečnila další úspěšný úpis nových akcií. Nově je tak free float (veřejně obchodovaný podíl emise) 39,31 %.

Nové emise dluhopisů

Pozadu nezůstaly ani další burzovní trhy. Celkově za rok 2020 přibylo 15 nových emisí dluhopisů, z čehož 6 emisí byly státní dluhopisy, 5 emisí korporátní dluhopisy a 4 emise dluhopisy finančních institucí. Celkové objemy: státní dluhopisy 392,42 mld. Kč, finanční dluhopisy 5,4 mld. Kč a korporátní za 12,43 mld. Kč. Největší emisí korporátních dluhopisů byla emise EPH v objemu 7,5 mld. Kč následovaná Heurekou za 3,2 mld. Kč.

Zbrojovka na hlavní trh

Prvního června vstoupila na trh Prime Market společnost Česká zbrojovka (ČZG). Jednalo se o technický listing a akcie nebyly obchodovány. Klasické IPO proběhlo na podzim a s emisí se začalo obchodovat 2. října.

Trading at Close

Od 30. listopadu došlo v rámci aktualizace obchodního systému XETRA T7 k zavedení nové obchodní funkcionality „obchodování za závěrečnou cenu (Trading at Close)”. Fáze TaC navazuje na závěrečnou aukci a trvá 10 minut. Obchody se uzavírají po ukončení závěrečné aukce, a to pouze za cenu stanovenou v závěrečné aukci, tj. závěrečný kurz. Díky této změně byl upraven harmonogram burzovního dne, nicméně čas konce obchodního dne zůstal zachován zkrácením kontinuálního obchodování.

Další novinky

Dceřiná společnost burzy – Centrální depozitář cenných papírů se stal přímým účastníkem platebního systému TARGET2, což je clearingový systém provozovaný centrálními bankami zemí eurozóny. Nyní je možné v Českérepublice emitovat a posléze obchodovat a vypořádávat emise cenných papírů denominovaných v eurech.

Instituce působící při BCPP- Burzovní rozhodčí soud (BRS) v tomto roce výrazně inovoval svoji činnost. Soud nyní může poskytovat alternativu mezinárodními rozhodčím soudům, které řeší řadu významných sporů tuzemských subjektů. Důležitou změnou jsou také nové webové stránky soudu www.pseac.org.

Další dceřiná společnost POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE (PXE) představila v roce 2020 svůj nový produkt PARC4U. Jedná se o aplikaci, která nabízí výběr nejvhodnějšího dodavatele energie pro domácnosti a živnostníky.