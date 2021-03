Bloomberg: Ceny plastů jsou kvůli mrazům a poptávce na rekordu

Ceny surovin se od začátku letošního roku zvyšují, blízko rekordu nebo na rekordu jsou ceny mědi, oceli nebo dřeva. Nově se k nim přidaly plasty, které často zůstávají stranou pozornosti, uvedla dnes agentura Bloomberg. S plasty a jejich chemickými přísadami se neobchoduje na hlavních komoditních burzách, přestože tvoří základ pro tisíce produktů každodenní spotřeby. Velké pohyby jejich cen jsou tak pro svět do značné míry neviditelné.



Ceny polyvinylchloridu, tedy PVC, jsou centrem tohoto dramatického růstu. Příčinou je kombinace oživení globální poptávky ze strany spotřebitelů a výpadek výroby způsobený únorovými mrazy v Texasu. Více než 60 procent výroby PVC je od té doby v USA mimo provoz, uvedl poskytovatel dat ICIS. Mrazivé počasí tehdy zasáhlo Texas i sousední stát Louisiana a zdecimovalo elektrickou síť.



PVC je hlavním materiálem používaným při výrobě potrubí, izolaci kabelů, podlah a střešních krytin. Spojené státy se v posledních letech staly největším světovým vývozcem tohoto plastu.



"Dnes nemáme dostatek ani na to, abychom uspokojili potřeby domácích zákazníků," natož pro vývoz, řekl generální ředitel chemické firmy LyondellBasell Industries Bob Patel. Zlepšení čeká nejdříve ve čtvrtém čtvrtletí.



Už před mrazy se odvětví potýkalo s problémy kvůli loňským hurikánům. Nedostatečné dodávky tak budou mít dopad nejen na domácí trh, ale na trhy po celém světě. A pocítí ho zvláště stavební sektor, který je už pod zvýšeným tlakem kvůli prudkému růstu cen řeziva. Omezení dodávek přichází v době, kdy americká vláda uvolnila další stimuly a poptávka po spotřebním zboží je na vzestupu.



Patel odhadl, že mrazy v letošním roce sníží produkci polyetylenu, což je nejběžnější plast, asi o 12 procent. Ceny polypropylenu jsou nyní podle ICIS na rekordu a více než dvojnásobné ve srovnání s průměrem za roky 2019 a 2020. To je ale jen špička ledovce. Také ceny PVC jsou na rekordu a ceny polyetylenu s vysokou hustotou, který se používá pro lahve na šampon a nákupní tašky, jsou nejvyšší od roku 2008.



Růst cen plastů také začíná ovlivňovat reálnou ekonomiku. Podle poslední zprávy o výrobních cenách v USA se ceny plastových trubek podle ministerstva práce zvýšily v únoru meziročně o 16 procent. Tato data ještě nebrala v úvahu poslední růst.



Slabší nabídka přichází spolu s vysokou poptávkou po stavebním materiálu a obalech za poslední rok. Spotřebitelé tráví teď více času doma a hledají více prostoru, což v USA podpořilo trh s bydlením. Výrazně se pak zvýšil zájem o nakupování po internetu a tyto trendy zřejmě budou pokračovat.



V dlouhodobém výhledu budou petrochemické produkty největším zdrojem růstu poptávky po ropě díky růstu ekonomiky a stále častějšímu využívání plastů ve spotřebním zbožím, uvedla ve své zprávě Mezinárodní agentura pro energii (IEA).