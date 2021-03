USA uvalí konečná antidumpingová cla na hliník z 18 zemí

Americké ministerstvo obchodu uvalí konečná antidumpingová cla na běžné hliníkové plechy z 18 zkoumaných zemí. Cla musí ještě potvrdit americká Komise pro mezinárodní obchod (ITC), uvedla agentura AFP.



USA zahájily vyšetřování podezření ze subvencí a dumpingových cen v březnu 2020 za vlády prezidenta Donalda Trumpa. V říjnu pak uvalily předběžná cla. ITC by měla cla potvrdit do 15. dubna.



Běžné hliníkové plechy se používají na fasády budov, karoserie nákladních aut či dopravní značky. Nejvyšším clem, v rozmezí 49,4 až 242,8 procenta, bude zatížen dovoz hliníku z Německa. To je také největším dovozcem těchto plechů do USA, v roce 2019 dovezlo plechy za 286,6 milionu USD (6,2 miliardy Kč). Druhým největším dovozcem s hodnotou 241,2 milionu USD je Bahrajn. V jeho případě uvalí USA antidumpingové clo 4,83 procenta a antisubvenční 6,44 procenta. Dalšími zeměmi, na které se clo vztahuje, jsou Brazílie, Chorvatsko, Egypt, Řecko, Indie, Indonésie, Itálie, Omán, Rumunsko, Srbsko, Slovinsko, Jihoafrická republika, Jižní Korea, Španělsko, Tchaj-wan a Turecko.



Americká vláda za Trumpa zavedla desetiprocentní clo na většinu dovozu hliníku s odvoláním na zákon o národní bezpečnosti. Předběžná antidumpingová cla na hliníkové plechy se dotkla dovozu v ročním objemu 1,96 miliardy USD. Čína na seznamu není, protože Spojené státy už clo na hliníkové produkty z této země uvalily.



Clo bylo oznámeno krátce poté, co do funkce ministryně obchodu v nové vládě prezidenta Joea Bidena byla potvrzena guvernérka státu Rhode Island Gina Raimondová, uvedla agentura Reuters.