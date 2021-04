Veolia a Suez se po měsících vyjednávání spojí v transakci za 13 miliard eur

Francouzské firmy Suez a se spojí, na transakci za téměř 13 miliard eur se dohodly po měsících korporátního boje. Informovala o tom dnes agentura Reuters. Firmy podnikají v odvětví úpravy vody a distribuce tepla, od 19. století si konkurují. Suez nabídku na převzetí od Veolie dlouho odmítal a považoval ji za neadekvátní. Firmy působí ve více zemích, včetně České republiky.



Veolia o menší Suez usilovala s argumentem, že společně si povedou lépe v boji s novými podniky na trhu, zejména s těmi čínskými. Firmy budou po spojení také v lepší pozici na to, aby inovovaly v růstových oblastech, jako je recyklace a služby s důrazem na ochranu životního prostředí, poznamenala .



Dohoda firmu Suez ohodnocuje na 20,50 eura za akcii, oznámily firmy. , která už ve skupině Suez vlastní podíl 29,9 procenta, zvýšila nabídku z původních 18 eur za akcii. Nyní získá zbylých 70,1 procenta Suezu.



Akcie Suezu na burze v Paříži po oznámení přidávaly skoro osm procent, zatímco akcie Veolie si připisovaly kolem sedmi procent.



Suez, který má sídlo v Paříži, v únoru nabídku Veolie odmítnul. za něj tehdy nabídla 11,3 miliardy eur. Nabídky na sloučení Suez průběžně odmítal od loňského října, kdy v něm získala podíl. Firmy se pak utkaly před soudem a Suez dal dohromady obranu, aby opevnil svůj vodárenský byznys ve Francii před případnými dalšími nájezdy. Později dal Suez najevo, že je ochoten se o návrhu bavit, pokud nabídne více peněz.



Součástí dohody - a částečně i kvůli snaze zmírnit obavy antimonopolních orgánů - je ujednání, že část majetku firmy Suez se vyčlení do nově založeného podniku s tržbami kolem sedmi miliard eur. Akcionáři v "novém Suezu" budou investiční fondy Meridiam, Ardian a Global Infrastructure Partners, stejně jako francouzská státní banka Caisse des Dépôts a zaměstnanci. Do nově vyčleněného podniku budou převedeny francouzské vodárenské aktivity Suezu, to je úprava vody a správa kanalizační sítě, a rovněž aktivity v Itálii, České republice, v Africe, ve Střední Asii, v Indii, Číně a v Austrálii.



Veolia zaměstnává po celém světě téměř 180.000 lidí. V České republice firma Energie ČR a její dceřiné společnosti působí v Moravskoslezském, Olomouckém, Jihočeském, Plzeňském, Karlovarském, Ústeckém, Libereckém a Středočeském kraji a také v Praze. Podnik má zhruba 1600 zaměstnanců. Suez má podíly například v některých vodárenských firmách na Moravě.