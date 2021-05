Velké evropské banky se chtějí spojit a konkurovat PayPal, Mastercard a Visa

Více než 30 největších evropských bank a zpracovatelů karetních plateb se plánuje spojit a vytvořit jednoho velkého zpracovatele plateb. Hodlají konkurovat americkým společnostem PayPal, , a . V Bruselu na plánu pracuje 40 odborníků na platby, kteří mají do září načrtnout projekt panevropské platební služby pro platby na internetu i v kamenných obchodech a pro vybírání hotovosti v bankomatech. Informuje o tom britský list Financial Times (FT).



Za projektem stojí mimo jiné finanční ústavy , , ING, UniCredit a , které do něj vložily 30 milionů eur (775 milionů Kč). Evropská platební iniciativa (EPI) má podporu Evropské komise i regulačních úřadů v eurozóně a plán vítá rovněž Evropská centrální banka (ECB).



"Nikdo (v Evropě) nemůže sám soupeřit s americkými giganty v platbách kreditními kartami. Možné to bude, jen když se spojíme," cituje FT šéfa EPI Joachima Schmalzla. Ten slibuje, že systém zpracování elektronických plateb v reálném čase by mohl být spuštěn začátkem příštího roku a širší platební nástroj by mohl přijít ve druhé polovině příštího roku nebo o rok později. Zapotřebí ale bude investice v řádu několika miliard eur, dodává.



Platby kartou v Evropě zprostředkovávají převážně firmy se sídlem ve Spojených státech. Podle lobbistické skupiny evropského maloobchodu EuroCommerce provedou čtyři z pěti plateb v Evropě společnosti a .



Dřívější celoevropské pokusy vymanit se z americké platební dominance ztroskotaly. V roce 2011 neuspěl Projekt Monnet, který podpořilo 24 subjektů, protože mu chyběla politická podpora a nenabídl životaschopný obchodní model.



Vstupní bariéry jsou vysoké. Aby bylo nové platební schéma pro obchody atraktivní, musí je používat co nejvíce zákazníků a naopak. "Překonat problém vejce a slepice je klíčová překážka," cituje FT konzultanta pro platby a bývalého výkonného ředitele německé platební firmy Concardis Marcuse Mosena.