Buffett: Proč (ne)vlastnit Berkshire a proč nekupoval během propadu trhu

Pro by měli akcionáři držet v dalších letech dál akcie této společnosti namísto toho, aby své investice diverzifikovali v indexu S&P 500? Warren Buffett o víkendové valné hromadě firmy nejdříve přenechal odpověď na tuto otázku Charliemu Mungerovi, který prostě uvedl, že on sám je v pohodě s držením akcií Berkshire, protože je preferuje před celým trhem. Co k tomu dodal Buffett?



Známý investor navázal na svého kolegu s tím, že on sám Berkshire nikdy nikomu nedoporučoval, naopak doporučuje investice do indexového fondu, který pokrývá celý trh. Dodal, že si nemyslí, že by většina lidí byla schopná soustavně vybírat dobré akcie a Berkshire má „unikátní akcionáře“, kteří si namísto výběru akcií vybrali Mungera a na společnost hledí jako na něco, co jim dlouhodobě spravuje jejich úspory. „Mám rád Berkshire, ale člověk, který neví o akciích nic a nemá k naší firmě nějaký zvláštní vztah, udělá dobře, pokud si koupí index S&P 500,“ řekl investor.



Jedna z dalších otázek se týkala toho, proč Berkshire nevyužila strachu, který na trhu během propadu panoval, k nákupu akcií, a to zejména ve chvíli, kdy se vláda rozhodla pomoci řadě firem a stimulovat ekonomiku. Buffett nejdříve poukázal na to, že během období strachu Berkshire prodala jen malý zlomek toho, co vlastní. Pak se investor věnoval leteckým společnostem, které dostaly významnou část vládní pomoci. Podle něj se tak dělo zejména ve formě garancí a ne úvěrů a šlo celkově o dobrou politiku, i když on sám by si přál, aby vláda takto mohla pomáhat všem, a to včetně malých restaurací.



„Bylo naprosto v pořádku, že vláda pomohla celému odvětví letecké dopravy,“ pokračoval investor s tím, že na toto odvětví dolehla krize, za kterou nemohlo. Kdyby pomoc nepřišla, firmy by zkrachovaly. A nyní si představme, že by Berkshire byla významným akcionářem v leteckých firmách. Jestliže by měly „takového velmi bohatého akcionáře“, nemusely by politici podle Buffetta ohledně pomoci dojít ke stejnému závěru, k jakému skutečně došli. A on sám podle svých slov míní, že by pomoc pravděpodobně schválena nebyla.



Buffett dodal, že ze zpětného pohledu se může zdát, že Berkshire měla během propadu nakupovat, ale znovu poukázal na to, kolik firem již vlastní a že se jich v té době nezbavovala. A akcie leteckých firem si také vedly velmi dobře, ale z výše popsaného důvodu tomu bylo možná proto, že Berkshire se jejich akcií zbavila. Pozitivně pak Buffett hovořil o mezinárodních leteckých společnostech, protože „lidé stále chtějí cestovat“.



Zdroj: Yahoo Finance