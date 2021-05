Seznam Zprávy: Hamáček chtěl v Moskvě vyměnit Vrbětice. Cena? Milion Sputniků a summit Bidena s Putinem

Ministr vnitra Jan Hamáček chtěl do Moskvy odjet s plánem vyměnit informace související s útokem ve Vrběticích na Zlínsku v roce 2014 za dodávky vakcíny Sputnik V a za možnost, že by se v Praze uskutečnil vrcholný politický summit Joe Bidena a Vladimíra Putina. S odvoláním na výpovědi svědků to tvrdí Seznam Zprávy. Jan Hamáček tvrzení odmítá.

Skutečné plány své cesty sdělil Hamáček podle několika zdrojů účastníkům schůzky, která se kolem moskevské mise uskutečnila. Konala se 15. dubna večer v kanceláři ministra vnitra a Jan Hamáček zde podle několika zdrojů vylíčil svůj plán na cestu do Moskvy, píšou Janek Kroupa a Kristina Ciroková.

Hamáček byl v inkriminované době pověřen řízením ministerstva zahraničí a schůzka se odehrála den poté, co oficiálně veřejně oznámil, že se chystá do Ruska na jednání o vakcínách Sputnik V.

Seznam Zprávy od několika účastníků jednání ověřily, že kromě vicepremiéra Hamáčka byli přítomni velvyslanec v Rusku Vítězslav Pivoňka, ředitel Úřadu pro zahraniční styky a informace (rozvědky) Marek Šimandl, ředitel Vojenského zpravodajství Jan Beroun a policejní ředitel Jan Švejdar. Později před koncem schůzky kolem půl desáté večer dorazil ještě nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. Chyběl prý zástupce z Bezpečnostní informační služby (kontrarozvědky), tedy instituce, která vrbětický případ vyšetřuje nejdéle.

Jan Hamáček takový obsah jednání ve své kanceláři odmítá.

Jednoznačně odmítám spekulace v článku Janka Kroupy „Svědectví: Hamáček chtěl v Moskvě vyměnit Vrbětice za milion Sputniků“ týkající se mé údajné snahy obchodovat informace z kauzy Vrbětice za dodávku vakcíny Sputnik V. — Jan Hamáček (@jhamacek) May 4, 2021

Jediným tématem schůzek byl dopad kauzy Vrbětice na bezpečnost státu a vztahy mezi Českou republikou a Ruskem, mimo jiné z toho důvodu, že média měla prokazatelně část informací o kauze Vrbětice a hrozil jejich únik. I z toho důvodu je konstrukce Janka Kroupy naprosto nelogická. — Jan Hamáček (@jhamacek) May 4, 2021

Článek je postaven na spekulacích a lžích, které žádný z účastníků nepotvrdil a nemohl potvrdit, protože se tak nestalo.

Mohu potvrdit, že od 14. 4. proběhlo na MV několik schůzek za účasti ředitelů bezpečnostních složek, nejvyššího státního zástupce a velvyslance ČR v Moskvě. — Jan Hamáček (@jhamacek) May 4, 2021

Vicepremiér se podle sdělení několika zdrojů, které další zdroje potvrdily, rozhodl ke kroku nabídnout Rusku dohodu, která zněla: „v Česku bude kauza potichu odložena, Rusové výměnou za to dodají milion dávek Sputniku V a ruský prezident Vladimír Putin se v Praze sejde s americkým protějškem Joe Bidenem“, píšou na Seznam Zprávy.

Hamáček si prý také začal domlouvat schůzky s Rusy, kteří mají blízko k Vladimiru Putinovi a mohou takový „obchod“ pomoci vyjednat. Jednání prý domluvil s šéfem Státní dumy Vjačeslavem Volodinem, a to přes bývalého předsedu slovenské národní rady Andreje Danka. Ten nastíněný scénář schůzky s Volodinem nepopřel.

Zdroje z řad účastníků schůzky mluví o tom, že když vicepremiér svůj moskevský plán přednesl, přítomní se ho snažili přesvědčit, ať připravovanou cestu odvolá. Podle zdrojů Seznam Zpráv jej o zrušení cesty žádali šéf vojenské kontrarozvědky Jan Beroun, policejní prezident Jan Švejdar i šéf civilní rozvědky Marek Šimandl.

Beroun, Šimandl i Švejdar účast na schůzce s Hamáčkem podle Seznam Zprávy potvrdili, obsah ale odmítli komentovat. Účast na schůzce potvrdil také Zeman, od kterého měl podle reportérů ministr vnitra informaci, že kauza velmi pravděpodobně skončí odložením a k soudu se vůbec nedostane – těžko si totiž představit, že se podezřelí agenti dostaví k výslechu, aby je policie mohla obvinit.

Hamáčka zprvu podle zdrojů podporoval Pivoňka, po naléhání šéfů policie a tajných služeb ale prý změnil názor.

Den poté napsala MF Dnes, která patří do svěřenských fondů, kde je odložen majetek premiéra Babiše, že Hamáčkova cesta do Moskvy byla zrušena. Když pak spolu s premiérem 17. 4. večer oznámili útok ve Vrběticích, přišel Hamáček s tím, že celá věc kolem avizované cesty do Ruska byl krycí manévr, který měl před zveřejněním zmást ruskou stranu.

