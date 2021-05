Developer UDI Group postaví v Bělehradě téměř 500 bytů za 1,6 miliardy Kč

Český developer UDI Group postaví v srbském hlavním městě Bělehradě 492 bytů za více než 1,6 miliardy korun. Projekt Blok 58 v okolí Třídy Jurije Gagarina zahrnuje dva 11podlažní domy, jejichž součástí bude rovněž 39 obchodů a zhruba 650 parkovacích míst. Uvedl to d v dnešním sdělení. Stavět chce začít na podzim. S akciemi společnosti se obchoduje na trhu START pražské burzy.



"Územní rozhodnutí pro stavbu jsme získali do půlroku od podání žádosti, jen necelých devět měsíců od chvíle, kdy jsme pozemek v Novém Bělehradě koupili. A to včetně přípravy celého projektu. Vydání stavebního povolení očekáváme v srpnu. Aktuálně vybíráme generálního dodavatele. V Česku by nám podobný proces zabral klidně i více než pět let," uvedla mluvčí UDI Group Marcela Fialková.



Autorem projektu Blok 58 je srbský ateliér ZAP, který na pozemku o rozloze 9700 metrů čtverečních navrhl dva bytové domy do tvaru písmene L. Domy jsou obrácené k sobě a v podstatě tak spolu komunikují, přesto mezi nimi vzniká prostor pro relax v zeleni a pro cestu oddělenou od ruchu hlavní třídy.



"V Srbsku skupina působí především proto, že jde o perspektivní a stabilní trh s velmi transparentním a předvídatelným legislativním prostředím. Výstavba je zde s ohledem na velmi vysoké poplatky městu sice nákladnější než v České republice, ale ziskovost naopak kvůli standardně fungujícímu trhu a silné konkurenci nižší. Přesto se nám v Srbsku podnikání vyplatí víc než na domovském trhu,“ doplnil regionální manažer UDI Group pro Srbsko Bernhard Widder.



UDI Group působí kromě Srbska a České republiky také v Maďarsku a Polsku a zvažuje i další možnosti expanze ve středoevropském regionu. Nestaví jen bytové projekty, ale také kanceláře, obchodní centra i průmyslové haly a sklady. Aktuálně staví nebo připravuje 15 projektů, ze kterých v následujících pěti letech očekává výnos přes 37 miliard korun.