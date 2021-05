Německá automobilka BMW v prvním čtvrtletí téměř zpětinásobila zisk

Německý výrobce luxusních aut v prvním čtvrtletí meziročně téměř zpětinásobil čistý zisk na 2,8 miliardy eur (72 miliard Kč). I přes obavy z dražších surovin a z nedostatku čipů dnes firma potvrdila celoroční výhled. Sází v něm především na nové modely elektromobilů iX a i4, ale i na digitální služby. Akcie automobilky po výsledcích rostou o necelá 2 procenta.

V prvním čtvrtletí prodala automobilka více než dvakrát tolik elektromobilů a plug-in hybridů jako ve stejném období loni. Díky silné poptávce v Číně a vyšším prodejním cenám se tržby zvýšily o 15,2 procenta na 26,8 miliardy eur. K růstu přispěly také leasingové služby nabízené ve Spojených státech.



Velkou část automobilového průmyslu zasáhl globální nedostatek polovodičových čipů, což vedlo k uzavření mnoha montážních závodů, snížení zásob a zvýšení cen nových i ojetých vozidel. "Nemůžeme předpokládat, že z druhého čtvrtletí vyjdeme bez újmy,“ citovala agentura Reuters generálního ředitele Olivera Zipse. Šéf automobilky ale neočekává, že by nedostatek měl zásadní dopad na výrobu. Firma na něj podle Zipse zareaguje upřednostněním výroby automobilů s vyšší marží.



BMW očekává, že dodávky vozidel značek , Mini a budou letos výrazně nad loňskou úrovní. Zisková marže před zdaněním by se měla pohybovat na horním konci dříve uváděného rozmezí od šesti do osmi procent, uvedla firma.



Příznivý začátek roku zaznamenal i rival . V prvním čtvrtletí více než zpětinásobil provozní zisk na 4,8 miliardy eur.