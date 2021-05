Je silný trh práce plus, nebo minus? Na akciích převládá růst, dolar ztrácí

Už včerejší závěrečná část obchodování na Wall Street byla pozitivní a také evropské trhy se v úvodu vydaly nahoru, aby následně jejich postup ustal. Nejlépe je na tom DAX s růstem o 0,8 pct, zatímco ostatní indexy předvádějí skromnější výkony a americké futures naznačují prakticky nulovou změnu. Zatímco eurodolar se posunul ještě výš na 1,2080, výnosy na hlavních dluhopisových trzích zůstávají v klidu.

Ráno vyšla dobrá data o čínském zahraničním obchodu, kde hlavně vývoz překvapil silnějším růstem a doložil tak rychlé zvedání světové ekonomiky. Solidní byla také čísla o německé průmyslové výrobě, která se v březnu odrazila vzhůru.

Klíčovým bodem programu je však na konci týdne americká zpráva z trhu práce. Report za duben by měl vykázat zhruba milion nových pracovních míst a další pokles nezaměstnanosti, což by bylo zlepšení i proti silnému březnu. Zatímco by se běžně dala podobná čísla považovat za podporu teze o rychlém cyklickém růstu, tentokrát je třeba větší opatrnost. Oživení ekonomik je v tržních očekáváních bohatě zahrnuto a odhadovaná tempa růstu v letošním i příštích letech se posunula citelně nahoru. Těžko tedy z dat dál těžit, pokud nepřekvapí výrazně lepšími hodnotami. Jako aktuálnější se může ukázat inflační pohled. Silný trh práce a bohatší spotřebitel totiž rozvazují firmám, tlačeným zdražujícími vstupy, ruce ke zdražování. A přesunutí pozornosti trhu tímto směrem by znamenalo i zesílení obav z Fedu, který může zavelet k ústupu z QE už v letošním druhém pololetí.

Inflační hra stále nepropuká naplno, ale horší kondice technologií, stoupající inflační očekávání nebo vytrvalý zájem o komodity sem zapadají. Dnes třeba sledujeme další růst na mědi, která je sázkou jak na cyklické oživení poptávky, tak i částečnou hrou na vyšší inflaci. Dlouhodobě je zde navíc aspekt přechodu na zelenější technologie a elektrifikace.

Česká koruna sbírá další zisky vůči slábnoucímu dolaru a kurz se posouvá pod 21,30. Na páru s eurem je však domácí měna stabilní, poté co jí včera trochu pomohla ČNB upevněním svého postoje ke zvyšování sazeb.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:00 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.7289 0.0345 25.7424 25.6988 CZK/USD 21.2855 -0.1642 21.3370 21.2795 HUF/EUR 358.5600 0.0251 359.3251 358.3300 PLN/EUR 4.5756 0.0849 4.5927 4.5655

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.8026 0.0584 7.8161 7.7889 JPY/EUR 131.9130 0.2348 131.9440 131.4851 JPY/USD 109.1330 0.0275 109.1960 108.9490

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8681 -0.0351 0.8684 0.8666 CHF/EUR 1.0969 0.1278 1.0975 1.0936 NOK/EUR 10.0203 0.0021 10.0273 10.0076 SEK/EUR 10.1419 -0.2642 10.1753 10.1379 USD/EUR 1.2087 0.2072 1.2090 1.2053

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.2860 0.0643 1.2885 1.2832 CAD/USD 1.2178 0.1913 1.2188 1.2148